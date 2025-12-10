Nuevo Dongfeng Vigo: un refuerzo para su gama eléctrica en Chile

A un año de la puesta en marcha de la División de Nuevas Energías, Dongfeng amplía su oferta en Chile con la llegada del nuevo Vigo, modelo que se suma a los Nammi y E70, y que refuerza el trabajo en electromovilidad accesible. La marca china sigue desarrollando un portafolio pensado para usuarios que buscan alternativas eficientes y fáciles de adoptar.

Presentado hace pocos meses en el Salón de Shanghai, el Vigo inicia su despliegue en la región y Chile se convierte en el segundo mercado latinoamericano en recibirlo. Se trata de un SUV correspondiente al segmento B, desarrollado sobre la plataforma Quantum 3, la misma del Nammi, apostando por un diseño práctico y orientado al uso diario.

Diseño y espacio para el uso cotidiano

El Vigo mide 4.306 mm de largo y 1.868 mm de ancho, con una distancia entre ejes de 2.715 mm que favorece un interior amplio. El maletero destaca por su doble fondo y un espacio total de 500 litros, además de un asiento exterior retráctil capaz de soportar hasta 150 kilos, pensado para actividades al aire libre.

Por fuera combina elementos actuales como luces diurnas en forma de “T”, techo panorámico, pasos de rueda en negro y ópticos traseros LED. En el interior, el modelo ofrece una pantalla central de 12,8”, panel digital de 8,8”, cargador inalámbrico, smart key y asientos de eco cuero con ajustes eléctricos, calefacción y ventilación.

Motor, autonomía y seguridad

El Vigo incorpora un motor eléctrico de 120 kW y 230 Nm, con tracción delantera. Ofrecerá dos baterías LFP de 44,94 kWh y 51,87 kWh, con autonomías de 361 y 411 km, respectivamente. En carga rápida, ambas permiten pasar del 30% al 80% en 18 minutos, y con cinco minutos pueden recuperar hasta 100 km.

En seguridad, equipa seis airbags, cámara 540°, control de estabilidad, sensores delanteros y traseros y un completo paquete de asistencias, incluyendo frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.

¿Cuánto cuesta el Dongfeng Vigo 2026?

El modelo está disponible en versiones SR Full ($19.990.000) y LR Elite ($22.490.000), ambas con garantía de cinco años o 150.000 km y mantenciones cada 15.000 km.