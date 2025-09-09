SUSCRÍBETE
Nuevo Ford Territory 2026: la evolución del SUV más vendido de la marca

La actualización de uno de los vehículos más exitosos del mercado chileno llega con un exterior renovado, un interior más moderno y conectividad avanzada.

 

La evolución del Ford Territory, uno de los SUV más vendidos en Chile durante 2025, de acuerdo al más reciente informe de la ANAC, ya se encuentra en el país, con modelo que destaca por su amplitud, confort, tecnología y seguridad.

La actualización tiene un diseño exterior renovado, un interior más moderno y conectividad avanzada a través de FordPass. Llega en versiones Trend y Titanium, ambas equipadas con un motor 1.5L EcoBoost que entrega 158 Hp de potencia y 248 Nm de torque, con un consumo mixto de 12,0 km/l.

Exterior

El nuevo Ford Territory presenta una nueva parrilla frontal, un diseño de parachoques trasero rediseñado, nuevo diseño de llantas, focos Full LED y elementos distintivos según versión.

Para la Trend incorpora barras de techo color negro, antena tipo “aleta de tiburón” y llantas de 18”, mientras que para la Titanium sus barras de techo se presentan en color gris satinado, cuenta con llantas de 19”, incorpora portalón eléctrico con función manos libres, y detalles cromados en las manillas y marcos de ventanas, reflejando un estilo superior de conducción.

Interior

En este aspecto se distingue por su amplitud y funcionalidad, los materiales suaves al tacto y los finos acabados. Entre su equipamiento, incorpora aire acondicionado con control digital, apoyabrazos central y trasero y tapiz de cuero en color negro para sus asientos en la versión Trend.

La Titanium añade techo panorámico eléctrico, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, luz ambiental, cargador inalámbrico, climatizador bi-zona, espejos abatibles electrónicamente, junto con un exclusivo tapizado de cuero en color negro con detalles café.

El espacio también aparece en la capacidad de su maletero de 448 litros, que se puede ampliar gracias a la segunda fila de asientos abatible en proporción 60/40.

Tecnología

Respecto a la conectividad, en ambas variantes posee una pantalla central de 12 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio 3D (seis parlantes en Trend y ocho en Titanium) y panel de instrumentos digital de 7 o 12,3 pulgadas según versión.

Además, cuenta con el sistema de apertura sin llave Keyless, selector de cambios rotativo Rotary Shifter, freno de mano eléctrico con función Auto-Hold y alzavidrios eléctricos con sistema One Touch.

Asimismo, ambas versiones vienen de serie con el FordPass, un sistema de conectividad que permite encender, apagar, abrir y cerrar el vehículo desde la aplicación móvil, además de otros avances como programar el encendido.

Seguridad

El Ford Territory está equipado con seis airbags, Ford Co-Pilot 360™ con control de velocidad crucero, alerta de punto ciego (BLIS), sistema de alerta de tráfico cruzado, cámara y sensores de estacionamiento traseros y control de velocidad crucero.

La versión Titanium agrega control automático de luces altas, asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, sensores delanteros, cámaras 360° y sistema de mantenimiento de carril con función de centrado.

¿Cuánto cuesta el Ford Territory 2026?

El Ford Territory se encuentra disponible en Chile en ocho colores: Blanco Metálico, Gris Jet, Negro Pantera, Gris Brillante, Azul Lunar, Azul Pantera, Rojo Ruby y Blanco Perlado. Su valor, con bonos de la marca, es de $18.290.000 para la versión Trend y $20.990.000 para la versión Titanium. Cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 km.

