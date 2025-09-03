Los SUV superan el 50% de la cuota de mercado en Chile: ¿Qué modelos lideran la lista?
Por primera vez este segmento supera la mitad de las comercializaciones en un año. El hito se produce en agosto, justamente el mes en que hubo una caída en las unidades patentadas.
Durante agosto de 2025, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó sobre la primera contracción en las ventas en cinco meses, con una baja de 3,1% respecto del mismo período del año anterior entre los vehículos livianos y medianos, que alcanzó las 27.462 unidades inscritas, para un acumulado anual de 199.999.
Las camionetas y los comerciales fueron los segmentos que mostraron alzas (4,2% y 5,7%, respectivamente), mientras que los vehículos de pasajeros retrocedieron 11%, y los SUV, 3,9%.
Como explicación, la ANAC expuso que “la confianza de los consumidores que no ha logrado recuperarse del todo y se mantiene en zona pesimista”.
Pese a esta última cifra, los SUV por primera vez superaron el 50% de las ventas anuales. En el acumulado, tienen un 50,4% de participación de mercado, superando el 48,8% que tuvieron en 2024 y el 45,8% de 2023.
Durante agosto, se patentaron 14.796 SUV en el país, con Toyota, Hyundai y Suzuki liderando entre las marcas que más unidades comercializaron.
A nivel anual, el total es de 100.857, donde Toyota vuelve a ubicarse al frente, empujado por el Yaris Cross (2.138), el RAV 4 (2.050), el Raize (2.042) y el Corolla Cross (1.676), curiosamente ninguno en el top 10 de los más vendidos, seguido por Hyundai y Chery.
El top 10 de los SUV más vendidos en 2025
- Chery Tiggo 2: 4.195
- Chevrolet Groove: 3.401
- Omoda C5: 3.170
- GWM Jolion: 2.996
- Mazda CX5: 2.915
- Suzuki Fronx: 2.542
- Ford Teritory: 2.526
- Hyundai Tucson: 2.379
- Hyundai Creta: 2.203
- Kia Sonet: 2.141
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.