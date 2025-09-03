Los SUV superan el 50% de la cuota de mercado en Chile: ¿Qué modelos lideran la lista?

Durante agosto de 2025, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó sobre la primera contracción en las ventas en cinco meses, con una baja de 3,1% respecto del mismo período del año anterior entre los vehículos livianos y medianos, que alcanzó las 27.462 unidades inscritas, para un acumulado anual de 199.999.

Las camionetas y los comerciales fueron los segmentos que mostraron alzas (4,2% y 5,7%, respectivamente), mientras que los vehículos de pasajeros retrocedieron 11%, y los SUV, 3,9%.

Como explicación, la ANAC expuso que “la confianza de los consumidores que no ha logrado recuperarse del todo y se mantiene en zona pesimista”.

Pese a esta última cifra, los SUV por primera vez superaron el 50% de las ventas anuales. En el acumulado, tienen un 50,4% de participación de mercado, superando el 48,8% que tuvieron en 2024 y el 45,8% de 2023.

Durante agosto, se patentaron 14.796 SUV en el país, con Toyota, Hyundai y Suzuki liderando entre las marcas que más unidades comercializaron.

A nivel anual, el total es de 100.857, donde Toyota vuelve a ubicarse al frente, empujado por el Yaris Cross (2.138), el RAV 4 (2.050), el Raize (2.042) y el Corolla Cross (1.676), curiosamente ninguno en el top 10 de los más vendidos, seguido por Hyundai y Chery.

El top 10 de los SUV más vendidos en 2025