Nuevo Renault Master: llega la nueva generación de un utilitario clásico

La gama de vehículos comerciales de Renault en Chile crece con la llegada de la cuarta generación del Renault Master, un modelo que desde 1980 se ha consolidado como un referente global en transporte profesional. Su presencia en el mercado local también ha sido relevante: desde 2015 se han comercializado más de 300 unidades, confirmando su vigencia y competitividad.

Esta actualización aterriza en el país proveniente de Brasil y lo hace con tres configuraciones pensadas para distintos usos: dos furgones de carga (L2H2 y L3H2) y una versión para pasajeros en formato 15+1. Todas comparten un diseño frontal completamente renovado, con parrilla de gran tamaño, luces LED en forma de C y un aspecto más moderno y robusto.

Las dimensiones del nuevo Master permiten aprovechar al máximo el espacio disponible. La variante L3H2 ofrece 13 m³ y una capacidad de carga de 1.593 kilos, mientras que la L2H2 entrega 10,3 m³ y soporta hasta 1.497 kilos.

En la versión minibus, el enfoque está en el transporte seguro y cómodo de 16 personas, manteniendo una capacidad útil de 1.242 kilos. Además, todas las versiones cuentan con un peso bruto de 3.500 kilos, lo que permite conducirlas con licencia clase B, algo muy valorado por empresas y emprendedores.

El modelo también suma mejoras prácticas, como puertas traseras con apertura de 180°, puerta lateral corredera apta para pallets estándar y un interior completamente rediseñado.

En cabina destacan el volante multifunción, el sistema multimedia de 7” compatible con Apple CarPlay y Android Auto, aire acondicionado, cámara de retroceso y múltiples espacios de almacenamiento, logrando un entorno más cómodo y funcional para el trabajo diario.

En seguridad, incorpora un completo paquete que incluye doble airbag frontal, ABS con AFU y EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, control de carga adaptativo, asistente de viento lateral y mitigación de vuelco, entre otros elementos.

El nuevo Master está impulsado por un motor turbodiésel de 2.3 litros Euro 6c, con 136 hp y 310 Nm, asociado a una caja manual de seis velocidades. Homologa consumos de hasta 14,4 km/l en carretera, manteniendo la eficiencia como una de sus fortalezas.

¿Cuánto cuesta el nuevo Renault Master 2026? Disponible en toda la red de la marca, llega con garantía de 3 años o 100.000 km, y precios que comienzan en $29.990.000 + IVA.