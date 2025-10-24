SUSCRÍBETE
Nuevo Suzuki Dzire Hybrid 2026: se luce en seguridad y con nuevo motor

La versión microhíbrida del sedán de la marca japonesa promete un consumo de combustible de hasta 26,3 km/l en carretera.

 

Los números no mienten. En Chile, Suzuki es uno de los líderes en venta de autos con nuevas energías, en especial entre los microhíbridos, con modelos como el Swift, Fronx y Grand Vitara. Continuando con esa tendencia, acaba de presentar el New Dzire Hybrid, ampliando su portafolio de vehículos de este segmento en el país.

Uno de los aspectos que resaltan en este sedán es la seguridad, que viene precedida de las cinco estrellas que logró en las pruebas de la Global NCAP.

Todas las versiones vienen con seis airbag, frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESP), asistencia de partida en pendiente (HHC), anclajes ISOFIX, cámara y sensores de retroceso, alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros y traseros, y una estructura reforzada Hearect, diseñada para absorber y dispersar de forma eficiente la energía ante un impacto.

©chrislawrence

¿Qué motor tiene el Suzuki Dzire Hybrid 2026?

Disponible en versiones GL y GLX, cuenta con un nuevo motor Z12E de 1.2 litros y tres cilindros, que genera 80 hp y 111,7 Nm a 4.300 rpm. El propulsor es asistido por una batería de iones de litio para optimizar el consumo de combustible, consiguiendo un consumo de hasta 26,3 km/l en carretera y de hasta 24,4 km/l en uso mixto. Ofrece transmisión manual de cinco velocidades o automática CVT.

¿Qué elementos de tecnología tiene el Suzuki Dzire Hybrid 2026?

Cuenta con comandos al volante, pantalla táctil de 7” con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, un panel de instrumentos con pantalla LCD, puertos USB, aire acondicionado digital, sistema Start stop y salida de aire acondicionado para las plazas traseras.

La GLX suma climatizador, botón de encendido, pantalla de 9 pulgadas, volante forrado en cuero, luces LED, neblineros LED, y agrega dos tweeters a su sistema de audio con cuatro parlantes. Además, luce llantas de aleación bitono de 15” que refuerzan su presencia dinámica.

©chrislawrence

¿Cuánto mide el Suzuki Dzire Hybrid 2026?

Sus medidas son 3.995 mm de largo, 1.735 mm de ancho, 1.525 mm de alto y 2.450 mm de distancia entre ejes. Su maletero tiene un volumen de 378 litros, además de contar con apertura a distancia.

¿Cuánto cuesta el Suzuki Dzire Hybrid 2026?

Está disponible en Chile a un precio desde $11.990.000 en su versión GL MT y de $14.190.000 en la variante GLX CVT (precios incluyen bonos).

