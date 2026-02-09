SUSCRÍBETE POR $1100
    Destacan el diseño del Omoda C7 con importante premio

    El crossover fue reconocido en Francia como uno de los diseños más destacados del mundo y ya se encuentra disponible en Chile.

     

    A los automóviles no les gusta pasar inadvertidos y bien lo sabe el Omoda C7, que desde hace unos meses fue lanzado en el país para ampliar su portafolio. Su arribo ha estado acompañado de activos reputacionales importantes, como su presencia entre los nominados al World Car Awards 2026 y también por el Gold Award de los French Design Awards.

    Este último ha distinguido su propuesta estética al reconocerlo en su versión 2025 con el Gold Award como “El Crossover Más Bello”. El jurado destacó su lenguaje vanguardista y su enfoque de calidad e inteligencia, conocido como Neo Design, que lo ubicó dentro del top 1% de diseños a nivel mundial.

    Desde cualquier ángulo, el Omoda C7 se distancia de los códigos tradicionales del segmento. Su silueta dinámica, el frontal bajo y la parte trasera elevada entregan una lectura clara de sus proporciones, incluso cuando está detenido. Las líneas definidas y la postura del vehículo aportan carácter sin recurrir a excesos visuales, apuntando a quienes buscan algo distinto sin estridencias.

    La iluminación es parte central de su identidad. El sistema de luces dinámicas incluye direccionales secuenciales, efectos en el parachoques delantero y focos traseros ultra rojos con forma de rayo. Bajo el concepto “Art in Motion X”, estas luces cumplen una función estética y práctica, facilitando la comunicación del vehículo con su entorno en maniobras cotidianas.

    Puertas adentro, el Omoda C7 prioriza el espacio y la comodidad. La cabina fue diseñada para reducir la fatiga en la conducción diaria, con una postura de manejo cómoda y una distribución funcional. A esto se suma un alto nivel de insonorización, apoyado por tecnología de cancelación de ruido del motor y una suspensión con soportes hidráulicos, que reduce vibraciones y ruidos del camino.

    El Omoda C7 está disponible en Chile desde $18.990.000, precio que considera bono de financiamiento.

    Más sobre:NoticiasOMODA C7crossoverDesign Awards

