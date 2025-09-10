Omoda confirma la fecha de arribo a Chile del C7

La llegada del Omoda C7 a Chile se anticipó en el último trimestre del año pasado, pero faltaba conocer detalles más precisos sobre el arribo. Se acaba de conocer que el SUV aterrizará en el país en noviembre próximo.

Entre las características que se conocen del tercer modelo de la marca china en Chile, después del exitoso C5 y el E5, está que sus dimensiones son 4.660 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.670 mm de alto, y que presentaría tres opciones de motor (1.5 turbo, 1.6 turbo y una versión PHEV).

Las dos primeras ofrecen 145 y 183 Hp, asociados a una caja CVT o DCT de siete velocidades, según versión. La opción híbrida enchufable (PHEV) combina el motor 1.5 TGDI con dos eléctricos instalados en la caja DHT, entregando 308 Hp y 510 Nm de torque, que con una batería de 19,27 kWh llegaría a una autonomía eléctrica de 75 kilómetros y de 1.200 de rango total.

Entre las innovaciones del Omoda C7 que destaca la marca están: