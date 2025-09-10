SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Omoda confirma la fecha de arribo a Chile del C7

Entre las principales características del SUV destaca la promesa de una experiencia tecnológica inmersiva en el habitáculo gracias a su pantalla deslizable.

 

La llegada del Omoda C7 a Chile se anticipó en el último trimestre del año pasado, pero faltaba conocer detalles más precisos sobre el arribo. Se acaba de conocer que el SUV aterrizará en el país en noviembre próximo.

Entre las características que se conocen del tercer modelo de la marca china en Chile, después del exitoso C5 y el E5, está que sus dimensiones son 4.660 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.670 mm de alto, y que presentaría tres opciones de motor (1.5 turbo, 1.6 turbo y una versión PHEV).

Las dos primeras ofrecen 145 y 183 Hp, asociados a una caja CVT o DCT de siete velocidades, según versión. La opción híbrida enchufable (PHEV) combina el motor 1.5 TGDI con dos eléctricos instalados en la caja DHT, entregando 308 Hp y 510 Nm de torque, que con una batería de 19,27 kWh llegaría a una autonomía eléctrica de 75 kilómetros y de 1.200 de rango total.

Entre las innovaciones del Omoda C7 que destaca la marca están:

  • Diseño Stylish 360°: parrilla sin bordes, manillas semi-ocultas, y refinadas luces traseras, junto con su silueta fastback, que crean una estética futurista y elegante.
  • Experiencia tecnológica inmersiva: posee una pantalla táctil Star-Rail deslizable de 15.6 pulgadas, que impulsada por un potente chip 8155 promete respuestas rápidas a los comandos. Su carga inalámbrica de 50W ayuda a mantener los dispositivos siempre listos.
  • Cabina inteligente: su asistente de voz de cuatro zonas permite desde abrir ventanas hasta regular un sistema de iluminación ambiental de 256 colores sincronizable con la música o el modo de conducción. Además, cuenta con un “Modo de Escenario Inteligente” conocido como “Modo Siesta”, pensado para transformar el habitáculo en un espacio de descanso.
  • ADAS de última generación: sistema de seguridad con células de absorción de energía y 19 sistemas de asistencia avanzados a la conducción (ADAS) que incluyen funciones como control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, y frenado de emergencia automático, este SUV redefine los estándares de seguridad.
  • Bienestar Premium: los asientos ofrecen función de masaje para el copiloto y cuenta con un sistema de audio de alta fidelidad con 12 altavoces.
Más sobre:NoticiasOmodaC7SUVMarcas chinas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

A horas del debate: gobierno sale a justificar reproches a Kast y afirma que es por “defensa de la democracia”

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Cordero afirma que el CDE debe definir si llega a la Suprema para impedir que se conozcan correos de Durán y Crispi

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

Senado aprueba la reforma que eleva los requisitos para el derecho a sufragio de extranjeros

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

A horas del debate: gobierno sale a justificar reproches a Kast y afirma que es por “defensa de la democracia”

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”
Negocios

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

Gobierno proyecta alza de viajes internos para Fiestas Patrias respecto a 2024 y los principales destinos son costeros

Estudio revela que casi el 70% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias ¿En qué lo gastarán?

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah
Mundo

Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Los Boris files: los documentos que muestran los polémicos contactos de Boris Johnson con Arabia Saudita y Nicolás Maduro

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad