Omoda confirma la fecha de arribo a Chile del C7
Entre las principales características del SUV destaca la promesa de una experiencia tecnológica inmersiva en el habitáculo gracias a su pantalla deslizable.
La llegada del Omoda C7 a Chile se anticipó en el último trimestre del año pasado, pero faltaba conocer detalles más precisos sobre el arribo. Se acaba de conocer que el SUV aterrizará en el país en noviembre próximo.
Entre las características que se conocen del tercer modelo de la marca china en Chile, después del exitoso C5 y el E5, está que sus dimensiones son 4.660 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.670 mm de alto, y que presentaría tres opciones de motor (1.5 turbo, 1.6 turbo y una versión PHEV).
Las dos primeras ofrecen 145 y 183 Hp, asociados a una caja CVT o DCT de siete velocidades, según versión. La opción híbrida enchufable (PHEV) combina el motor 1.5 TGDI con dos eléctricos instalados en la caja DHT, entregando 308 Hp y 510 Nm de torque, que con una batería de 19,27 kWh llegaría a una autonomía eléctrica de 75 kilómetros y de 1.200 de rango total.
Entre las innovaciones del Omoda C7 que destaca la marca están:
- Diseño Stylish 360°: parrilla sin bordes, manillas semi-ocultas, y refinadas luces traseras, junto con su silueta fastback, que crean una estética futurista y elegante.
- Experiencia tecnológica inmersiva: posee una pantalla táctil Star-Rail deslizable de 15.6 pulgadas, que impulsada por un potente chip 8155 promete respuestas rápidas a los comandos. Su carga inalámbrica de 50W ayuda a mantener los dispositivos siempre listos.
- Cabina inteligente: su asistente de voz de cuatro zonas permite desde abrir ventanas hasta regular un sistema de iluminación ambiental de 256 colores sincronizable con la música o el modo de conducción. Además, cuenta con un “Modo de Escenario Inteligente” conocido como “Modo Siesta”, pensado para transformar el habitáculo en un espacio de descanso.
- ADAS de última generación: sistema de seguridad con células de absorción de energía y 19 sistemas de asistencia avanzados a la conducción (ADAS) que incluyen funciones como control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, y frenado de emergencia automático, este SUV redefine los estándares de seguridad.
- Bienestar Premium: los asientos ofrecen función de masaje para el copiloto y cuenta con un sistema de audio de alta fidelidad con 12 altavoces.
