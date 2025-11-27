Opel adelanta el nuevo Astra: un compacto más afilado y tecnológico

Preparando el terreno para su lanzamiento oficial, Opel adelanta la llegada del nuevo Astra mostrando algunos detalles de su compacto clásico.

En primera imagen se puede observar el frontal, donde se aprecia la evolución del Opel Vizor, ahora más delgado, técnico y expresivo, inspirado directamente en las líneas futuristas del concept Corsa GSE Vision Gran Turismo.

El nuevo modelo lucirá el Blitz iluminado, una firma visual hasta ahora reservada al Grandland y que refuerza la identidad moderna de la marca.

La parte delantera destaca por sus contornos afilados, su geometría más limpia y la reinterpretación de la Brújula Opel, con franjas de luz que subrayan la orientación horizontal y vertical de la carrocería.

“Durante décadas, el Astra ha representado aquello que distingue a Opel: ingeniería alemana que combina emoción con probada practicidad y tecnologías de primer nivel para todos. El Astra es ‘Made in Germany’ de principio a fin: diseñado, desarrollado y fabricado en Rüsselsheim. Ahora estamos dando el siguiente gran paso con nuestro superventas compacto: el nuevo Opel Astra y el nuevo Opel Astra Sports Tourer entusiasmarán a los clientes con nuevos y aún más precisos y marcados elementos de diseño, así como tecnologías innovadoras. Permanezcan atentos, pronto habrá más detalles”, aseguró Florian Huettl, el CEO de Opel.

Tanto el Astra como el Astra Sports Tourer incorporarán soluciones de confort y seguridad de última generación, reforzando su posicionamiento como alternativas modernas, eficientes y orientadas al uso real. Su estética más agresiva y técnica busca atraer a nuevas generaciones, sin perder la esencia.

Opel anunciará más detalles en las próximas semanas, incluyendo configuraciones, tecnologías y fecha oficial de estreno.