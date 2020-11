Pierre Gasly: “No soy alguien que se rinda y creo que por eso estoy donde estoy”

A días del arribo de la Fórmula 1 por primera vez a Portimao, Portugal, uno de los rumores que comenzó a sonar con fuerza era el probable salto de Pierre Gasly (Alpha Tauri) al equipo Renault. El francés de 24 años se convirtió en uno de los nombres más repetidos en el proceso de fichajes para la próxima temporada, debido a los buenos resultados que ha obtenido con la casa italiana, donde destaca con letras mayúsculas el triunfo que alcanzó en el Gran Premio de Monza, aunque al final optó por la renovación con su actual casa.

Ese día en Monza, sobre el circuito italiano, la máxima prueba del automovilismo rompió una tradición (o maldición) que se extendió por ocho años, des- de que el venezolano Pastor Maldonado se impuso en el Gran Premio de Catalunya el 13 de mayo de 2012 con su Williams. Desde ahí, ningún piloto que no perteneciese a Mercedes, Ferrari o Red Bull entonó la canción de su país en lo más alto del podio en la F1.

El 6 de septiembre fue distinto y La Marsellesa sonó fuerte. Ese día, el destino dejó de jugar las mismas cartas y mientras los favoritos uno a uno sufrían problemas y debían abandonar, Gasly comenzaba a creer en el milagro de Monza y soñar con una victoria, a pesar de los embates de Carlos Sainz, que apretaba al máximo en los últimos giros.

Pero el esfuerzo del español no bastaría para evitar la celebración del equipo Alpha Tauri. Y, de paso, de toda Francia, país que vibró con el regreso a la cima de la F1 de un piloto galo tras una espera de largos 24 años. La última victoria de un francés en el Gran Circo le pertenecía a Oliver Panis, quien se quedó con el accidentado Gran Premio de Mónaco de 1996, cuando solo cuatro monoplazas cruzaron la línea de meta.

Para conocer acerca de lo que experimentó ese día, en MT MAG. tomamos contacto con Pierre Gasly, quien abrió un espacio en su agenda y se dio el tiempo para respondernos algunas consultas.

Seguramente, lo primero que le llamó la atención era el país desde el que provenían las preguntas. Pero Chile tampoco le era desconocido por completo, aunque reconoce que no lo ha visitado. “Nunca he estado en Chile, pero sé que el país tiene uno de los paisajes más diversos del planeta, que ofrece desiertos y glaciares, ¡eso es único en un país!”, comentó de forma amable.

La victoria en Monza es tu mayor éxito en el deporte, pero ¿también fue el mejor día en tu vida o hay otra jornada que te haya marcado como piloto?

Definitivamente, ese día se debe contar como el mejor día de mi vida. En Monza me convertí en uno de los dos pilotos que consiguieron una victoria en la historia del equipo Alpha Tauri (el otro fue Sebastien Vettel en 2008, pero el equipo bajo el nombre Toro Rosso) y haberlo hecho en Italia, en su Gran Premio, lo hace aún más especial. Estaba muy feliz por todos en el equipo y, por supuesto, también por mí mismo, después de unos meses difíciles en mi carrera. Tu primera victoria en F1 es algo con lo que sueñas desde que eres un niño, así que nunca olvidarás ese momento.

¿Cómo fueron las últimas vueltas en Monza, cuando Carlos Sainz te empujaba? ¿Pensaste que realmente podría adelantarte?

Cuando me di cuenta de que la carrera iba a estar entre Carlos y yo, estaba dando todo lo que podía y estaba tratando de exprimir todo lo del auto. Sabía que iba a ser una batalla de última vuelta, Carlos era rápido y estaba realmente presionando, pero me dije a mí mismo que no había forma de que dejara escapar esa victoria.

Después de la ceremonia en Italia, se te vio sentado en el podio por unos minutos. ¿Qué pensabas en ese momento?

¡Hubo tantas emociones y se sintió increíble! Nunca olvidaré este momento de mi vida, así que tuve que disfrutarlo tanto como pudiera... ¡No es algo que pase todos los días! So- lo quería quedarme allí y repasar todos los pensamientos que cruzaban por mi mente, todos los sacrificios que yo y las personas que me rodean hemos tenido que hacer para que yo tenga este momento preciso. Los altibajos de los últimos 18 meses han sido una locura para mí. Ha sido una gran montaña rusa, pero estaba parado en el escalón superior pensando ‘¡guau, ha sido un viaje increíble!’. Fue simplemente mágico.

¿Qué hiciste después de la carrera?

¡Las horas inmediatamente posteriores a la carrera fueron una locura! Fue tan agitado y durante las si- guientes tres o cuatro horas me lle- varon de un lugar a otro. Llamé a mis padres rápidamente de camino a la conferencia de prensa durante 20 se- gundos, decían lo increíble que era y me agradecían mucho, y me decían: “Vuelve a llamar cuando puedas, so- lo disfruta el momento”.

Cuando llegué a mi casa en Milán, todavía estaba muy emocionado y lleno de adrenalina, y créanme, ¡no fue fácil conciliar el sueño esa noche!

¿Qué sentiste al ver tu victoria a través de la televisión francesa? ¿Alguna vez pensaste que te con- vertirías en el francés que rompe- ría la maldición de la F1?

Ha habido comentarios y reacciones increíbles de todo el país. Desde que vi la F1 cuando era niño, se hablaba de cuándo un piloto francés iba a ganar una carrera de Fórmula 1. La última vez fue tres meses después de mi nacimiento. Cuando llegué a la Fórmula 1 no habíamos tenido la victoria de un francés en 21 años y lo primero que me preguntaron fue si iba a ser el próximo. Uno sentía esa presión, porque la gente quería que terminara esta larga espera. Siempre ha sido mi objetivo ganar en la Fórmula 1 y soy un tipo competitivo, pero no pensé que llegaría con la Scuderia Alpha Tauri en este momento en particular. Esto ha hecho que la victoria sea aún más especial y más hermosa, ya que la gente no la esperaba. La alegría de toda la gente en Francia ha sido increíble.

» El sube y baja

Pierre Gasly dice disfrutar de cosas simples y aprovechar el tiempo. “Me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos, ya que no puedo verlos mucho durante una temporada normal de F1, así que disfruto cada minuto que puedo estar con ellos”, nos dice Gaz Gaz.

También nos cuenta que, de no haber sido piloto, tenía otra alternativa que también le apasionaba, ya que es un reconocido fanático del PSG. “Mi objetivo siempre ha sido ser un piloto de F1, pero si mi sueño no se hubiera hecho realidad, claro que hubiese considerado ser jugador de fútbol profesional”, reconoce.

Pero la pasión por los autos fue más fuerte, aunque no siempre le ha tocado estar en el lado feliz de la noticia, de hecho, su situación actual es vista en el mundo del automovilismo como una revancha personal para el oriundo de Ruan. Basta retroceder algunas páginas del calendario para recordar que hace solo unos meses experimentaba el otro lado de la moneda.

Es que al piloto, que en su palmarés luce títulos en la Fórmula Renault 2.0 y en la GP2 Series, desde su estreno en la F1 en 2017 con Toro Ros- so le han tocado momentos de altos y bajos. Al comienzo todo parecía ir en franco ascenso, sumó buenas actuaciones en 2018, al punto de que fue promovido al Red Bull Racing cuando Daniel Ricciardo decidió tomar nuevos rumbos. En el primer equipo de las energéticas tendría un auto para pelear con los “grandes” y sería compañero de Max Verstappen.

El salto fue grande, sin embargo, los resultados no le acompañaron. Gasly estuvo muy lejos de lo que ha- cía su compañero holandés y apenas rescataba puntos. Eso no gustó al interior del equipo, quienes en una drástica y acelerada medida resolvieron enviarlo de regreso al equipo filial Toro Rosso a mitad de temporada, reemplazándolo por el tailándes Alexander Albon.

Esa especie de castigo debe haber dolido en Gasly, especialmente en su orgullo deportivo. Pero en Toro Rosso (renombrado como Alpha Tauri en 2020) podía seguir viviendo el sueño de ser piloto de la F1 y empezó a aprovechar cada instancia, tal como en el Gran Premio de Brasil, cuando finalizó segundo y se subió por primera vez al podio. Los obstáculos que tantas veces se habían hecho parte en la carrera de Gasly empezaban a quedar al costado y la alegría estaba de regreso.

Este año será recordado para siempre por el Covid-19. ¿Dónde pasaste el tiempo de cuarentena? ¿Qué hiciste durante esos días o semanas?

Después de que se canceló la carrera en Australia no volví a Europa, me quedé en Dubai con mi entrenador durante casi dos meses. Ahí teníamos un programa de entrenamiento estricto para mantenernos en forma en estos tiempos de bloqueo. Después de eso volví a casa a Francia para ver a mi familia y disfruté mucho el tiempo con ellos, ya que no suelo tener mucho tiempo durante la temporada para verlos, a menos que vengan a visitarme a las carreras. Hice algunas sesiones de simulación en casa.

Llegar a la F1 es algo sumamente complicado y alguna vez señalaste que tú lo habías hecho sin ningún gerente ni pagando por una butaca. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Es tan difícil hacerlo sin esa ayuda?

No ha sido un camino fácil hacia la F1 para mí, pero siempre supe lo que quería de mi vida, dónde quería es- tar y que siempre haría todo lo posible para llegar allí. Esa es mi mentalidad. Creo que es justo decir que el éxito nunca viene sin errores, pero eso no me asusta. Yo siempre he te- nido mis contratiempos, tanto personal como profesionalmente, pero logré salir más fuerte de eso y no soy alguien que se rinda y creo que por eso estoy donde estoy hoy.

Acerca de la misma F1. La competencia ha sido criticada por la gran brecha entre un par de equipos y el resto. ¿Cómo se recupera mayor competitividad?

Nosotros somos un equipo pequeño y no tenemos el presupuesto que tienen los mejores equipos, pe- ro creo que esto cambiará con las nuevas regulaciones establecidas para 2021, así que con suerte veremos más equipos luchando por podios y ganando carreras.

Por último, este año Lewis Hamilton ha levantado fuerte la voz contra el racismo. ¿Cómo ves este asunto? ¿Estás de acuerdo con sus afirmaciones?

Creo que es bueno que el deporte haya tomado estas acciones para aumentar la diversidad y conducir a una Fórmula 1 más diversa en el futuro. Creo que es importante que mostremos nuestro apoyo y que sea un paso en la dirección correcta para un futuro mejor. MT