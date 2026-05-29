Porsche Macan GTS eléctrico arriba con hasta 571 hp y 586 km de autonomía

La oferta de vehículos eléctricos en Chile crece de manera constante. A ella se suma ahora el nuevo Porsche Macan GTS eléctrico, la variante más deportiva y prestacional del SUV compacto de cero emisiones de la marca.

Desarrollado sobre la nueva plataforma eléctrica de la firma alemana, el modelo utiliza un sistema de doble motor eléctrico con tracción integral controlada electrónicamente, capaz de generar hasta 420 kW (571 HP) y 955 Nm de torque mediante la función Launch Control. Gracias a ello, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

Uno de los puntos más relevantes del modelo es su arquitectura eléctrica de 800 voltios, tecnología que permite optimizar tanto el rendimiento como los tiempos de carga. El SUV admite cargas rápidas de hasta 270 kW en corriente continua, pudiendo recuperar del 10% al 80% de batería en cerca de 21 minutos.

La batería de iones de litio tiene una capacidad bruta de 100 kWh, con 95 kWh utilizables, ofreciendo hasta 586 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP. Además, el sistema de frenado regenerativo puede recuperar energía con una potencia de hasta 240 kW, mejorando la eficiencia durante la conducción cotidiana.

El comportamiento dinámico también fue especialmente trabajado. El Macan GTS incorpora de serie suspensión neumática deportiva autonivelante, sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) y una configuración específica que reduce la altura de la carrocería en 10 milímetros para mejorar estabilidad y precisión en curvas. Opcionalmente puede sumar dirección en el eje trasero.

En diseño, destaca por elementos exclusivos GTS en negro, llantas de 21 pulgadas, faros Matrix LED tintados y nuevas opciones de color como Lugano Blue y Carmine Red. La aerodinámica también juega un papel clave gracias al sistema Porsche Active Aerodynamics, logrando un coeficiente de apenas 0,25.

En el interior, el enfoque tecnológico se refleja en un habitáculo digital con hasta tres pantallas, incluyendo un cuadro de instrumentos curvo de 12,6 pulgadas y una pantalla central de 10,9 pulgadas, además de materiales deportivos como Race-Tex y cuero negro.

¿Cuánto cuesta el Porsche Macan GTS eléctrico en Chile? Esta versión tiene un precio desde $117.500.000.