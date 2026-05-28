SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Presentan la primera carretera eléctrica de alta potencia en Chile

    La alianza entre Enel, ISA Vías y Cooperativa Copelec permitirá desplegar una red de carga ultrarrápida para transporte pesado en la Ruta 5 Sur.

     

    Un nuevo paso en la electromovilidad en Chile surge a partir de la presentación de la primera carretera eléctrica de Alta Potencia para camiones de carga pesada.

    El proyecto desarrollado por Enel, ISA Vías y Cooperativa Copelec en la Ruta 5 Sur contempla una red inicial de cuatro electroestaciones estratégicamente ubicadas entre Santiago y Chillán, diseñadas para responder a las necesidades operativas del transporte de alto tonelaje.

    Dos de ellas ya están operativas: Itahue, en la Región del Maule, y Copelec, en Ñuble, esta última equipada con cinco dispensadores dobles capaces de abastecer hasta 10 camiones simultáneamente.

    La alianza destaca por incorporar cargadores ultrarrápidos de hasta 600 kW de potencia, únicos en Chile y entre los más avanzados disponibles actualmente. Las instalaciones cuentan con capacidades iguales o superiores a 1 MW, permitiendo reducir considerablemente los tiempos de carga y mejorar la continuidad operacional de las flotas eléctricas.

    El acuerdo entre las compañías busca crear una infraestructura robusta y escalable para acelerar la transición energética del transporte de carga en uno de los corredores logísticos más relevantes del país. Además de ampliar la cobertura de carga eléctrica, el proyecto permitirá fortalecer la autonomía operativa de los camiones eléctricos y optimizar la eficiencia de traslado en rutas de alto flujo.

    Otro de los puntos clave de esta iniciativa es el modelo colaborativo entre las empresas participantes, integrando experiencia en energía, infraestructura vial y distribución eléctrica para desarrollar una red versátil y preparada para el crecimiento futuro de la electromovilidad pesada en Chile.

    La carretera eléctrica también surge en un contexto marcado por el aumento sostenido de los combustibles, escenario que ha impulsado el interés por alternativas más eficientes y sostenibles para el transporte de mercancías.

    Más sobre:NoticiasCamiones eléctricosElectromovilidadEnelISA VíasCopelec

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    Subsecretario de Transporte señala que revisarán posibles “responsabilidades judiciales” tras deudas impagas detectadas en auditoría estatal

    Gobierno sale a apaciguar pugna oficialista por acusación contra Grau: “Toda la derecha es valiente”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto
    Chile

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo
    Negocios

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    José Yuraszeck hace duras críticas al directorio de Codelco: dice que es “una empresa a la deriva” y que no es competitiva

    El oro cae a su mínimo en dos meses por alza del dólar y perspectivas de inflación

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”
    El Deportivo

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    A un golpe de los líderes: Joaquín Niemann se mete en la pelea en el LIV Golf de Corea del Sur

    El dardo de la esposa de Fernando Zampedri a Colo Colo después de la caída de la UC en el Claro Arena

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos
    Mundo

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile