Presentan la primera carretera eléctrica de alta potencia en Chile

Un nuevo paso en la electromovilidad en Chile surge a partir de la presentación de la primera carretera eléctrica de Alta Potencia para camiones de carga pesada.

El proyecto desarrollado por Enel, ISA Vías y Cooperativa Copelec en la Ruta 5 Sur contempla una red inicial de cuatro electroestaciones estratégicamente ubicadas entre Santiago y Chillán, diseñadas para responder a las necesidades operativas del transporte de alto tonelaje.

Dos de ellas ya están operativas: Itahue, en la Región del Maule, y Copelec, en Ñuble, esta última equipada con cinco dispensadores dobles capaces de abastecer hasta 10 camiones simultáneamente.

La alianza destaca por incorporar cargadores ultrarrápidos de hasta 600 kW de potencia, únicos en Chile y entre los más avanzados disponibles actualmente. Las instalaciones cuentan con capacidades iguales o superiores a 1 MW, permitiendo reducir considerablemente los tiempos de carga y mejorar la continuidad operacional de las flotas eléctricas.

El acuerdo entre las compañías busca crear una infraestructura robusta y escalable para acelerar la transición energética del transporte de carga en uno de los corredores logísticos más relevantes del país. Además de ampliar la cobertura de carga eléctrica, el proyecto permitirá fortalecer la autonomía operativa de los camiones eléctricos y optimizar la eficiencia de traslado en rutas de alto flujo.

Otro de los puntos clave de esta iniciativa es el modelo colaborativo entre las empresas participantes, integrando experiencia en energía, infraestructura vial y distribución eléctrica para desarrollar una red versátil y preparada para el crecimiento futuro de la electromovilidad pesada en Chile.

La carretera eléctrica también surge en un contexto marcado por el aumento sostenido de los combustibles, escenario que ha impulsado el interés por alternativas más eficientes y sostenibles para el transporte de mercancías.