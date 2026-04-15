Project Nightingale: el Rolls-Royce de los US$9,5 millones

Se abre un nuevo capítulo en la historia de Rolls-Royce con la presentación de Project Nightingale, el primer modelo de su nueva Coachbuild Collection, una iniciativa que marca un cambio estratégico en la forma en que la firma aborda el súper lujo, pasando de piezas únicas a una serie limitada altamente exclusiva, sin perder su carácter artesanal.

El Project Nightingale representa la evolución natural del programa Coachbuild, responsable de creaciones icónicas como los modelos Sweptail, Boat Tail y Droptail. A diferencia de estos encargos únicos, esta nueva colección contempla una producción limitada, en torno a 100 unidades, manteniendo un nivel de personalización extraordinario.

El costo de cada uno de estos descapotables eléctricos, que comenzarán a entregarse en 2028, es de 7 millones de libras, alrededor de US$9,5 millones y unos 8.500 millones de pesos.

Uno de los pilares de esta propuesta es la electrificación. El modelo adopta un sistema de propulsión completamente eléctrico, alineándose con la estrategia de la marca de avanzar hacia un portafolio más sostenible sin renunciar a su ADN de lujo y refinamiento.

En términos de diseño, Project Nightingale se inspira en el legado de la marca y en referencias personales vinculadas a su historia, como el nombre “Nightingale”, que remite a “Le Rossignol”, la residencia de Henry Royce en la Riviera Francesa. Su estética combina proporciones imponentes, cercanas a los seis metros de longitud, con una silueta que fusiona elegancia clásica y un enfoque más dinámico, incluyendo configuraciones tipo descapotable y líneas aerodinámicas marcadas.

Más allá del vehículo en sí, esta colección redefine la experiencia del cliente. Los compradores accederán a un proceso de co-creación que puede extenderse por años, incluyendo visitas a centros de diseño, interacción directa con ingenieros y artesanos, y una participación activa en cada etapa del desarrollo del automóvil.

Este enfoque refuerza la filosofía de Rolls-Royce de ofrecer algo más que un automóvil: una obra personalizada que refleja la identidad de su propietario. En este contexto, Project Nightingale no solo anticipa el futuro eléctrico de la marca, sino que también consolida su liderazgo en el segmento más exclusivo del mercado automotriz.

Con esta nueva colección, Rolls-Royce redefine los límites del lujo contemporáneo, integrando tecnología, artesanía y exclusividad en una propuesta que apunta directamente a los clientes más exigentes del mundo.