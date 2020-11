Ramón Farías: “En Chile no hay cultura de motos y el problema se acrecentó con el delivery”

Este lunes el ex diputado y ex alcalde de San Joaquín, Ramón Farías, fue el estelar en el programa de streaming de MT Motores, MT Live: Conversaciones Sobre Ruedas, conducido por Romina Cannoni. El también reconocido actor conversó en extenso respecto de su pasión por las motos y de cómo contribuyó en su rol de político a crear una normativa que ordenara en parte la circulación de las motocicletas.

Farías contó que en 2008 sufrió una grave caída que lo mantuvo 10 días internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos. “Ahí aprendí que aunque uno lleve muchos años andando en moto, si no haces un curso, no te enseñan bien cómo manejar este animal, igualmente puedes tener un accidente. Haciendo un curso, lo puedes prevenir”, subrayó el artista que hoy pasea al manillar de una Indian Springfield de 1.800 cc.

“Me gustan los viajes largos, hacer grandes caminos, ir por el asfalto”, comentó Farías, quien también detalló algunos episodios anecdóticos de cuando ha debido volver a poner en posición vertical su motocicleta que bordea los 350 kilos de peso.

Una grave falta de cultura

Consultado por el actual contexto de pandemia, que ha propiciado crecimientos de ventas de motocicletas en un 100%, el ex político se mostró muy crítico. Explicó que en Chile no existe una cultura de motos y que eso se ha visto empeorado en los últimos meses.

“Todos estamos pidiendo cosas para la casa porque no nos podemos mover. Cuando volví a salir a la calle, quedé impresionado de la cantidad de motos; me acordé de cuando estuve en Taiwán, en China… eso de ver miles y miles de motos. Acá no son miles, pero son cientos que están pasando a cada rato, se juntan en las esquinas, etc. Pienso que el problema es que la mayoría de los motociclistas son chicos extranjeros y en sus países la manera de manejar es: ‘echa pa delante, tira la moto encima y trata de pasar a como dé lugar’. No hay reglas. Se quejan mucho de que les pidan una licencia para conducir, ‘pero, ¿por qué me están pidiendo 4º Medio o una certificado de estudios? ¿Por qué me hacen esta prueba tan complicada?’ Que no es para nada complicada… A causa de eso es que los automovilistas nos tienen más mala, ¿te fijas?”, reflexionó Ramón Farías, quien en sus últimos meses como diputado ingresó una moción para que la licencia de conducir para motociclistas se convierta en escalonada, variando según la cilindrada. Esa iniciativa hoy duerme en el parlamento.

