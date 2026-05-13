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    Renault 4 JP4x4: un eléctrico playero de espíritu aventurero

    La marca francesa presentará en Roland Garros una reinterpretación del clásico Renault 4, ahora con tracción integral eléctrica, diseño abierto y un enfoque pensado para la aventura y el ocio al aire libre.

     

    El potencial del renovado Renault 4 E-Tech eléctrico se mantiene como un hito a seguir explotando por parte de la marca francesa. Así lo demuestra el nuevo JP4x4 Concept que debutará durante el próximo torneo de Roland Garros, que parte el próximo lunes, reinterpretando el espíritu libre y recreativo de las icónicas versiones Plein Air y JP4 del clásico “4L”.

    Este prototipo mezcla el estilo de un buggy playero con la funcionalidad de un pequeño pick-up eléctrico. Su propuesta apuesta por una experiencia completamente al aire libre gracias a una carrocería abierta, puertas minimalistas y un techo sin lona que deja expuesta una estructura tipo cruz diseñada para aportar rigidez estructural.

    El Renault 4 JP4x4 Concept destaca inmediatamente por su combinación cromática. La carrocería utiliza un tono Emerald Green perlado inspirado en los colores históricos utilizados por el modelo en los años 70 y 80, mientras que el habitáculo incorpora un vibrante acabado naranja que aporta una estética juvenil y deportiva.

    La inspiración retro continúa en el interior. Los asientos tipo bucket recuerdan a los históricos diseños “mummy” de Renault, con reposacabezas integrados y tapicerías textiles de apariencia técnica. El tablero y los paneles de puertas también utilizan revestimientos textiles, mientras que la consola central flotante aporta una sensación moderna y robusta al mismo tiempo.

    El enfoque recreativo queda reforzado con múltiples detalles: una tabla de surf instalada sobre el techo y skateboards almacenados en el maletero evocan el espíritu playero y aventurero que busca transmitir este concept.

    A nivel técnico, el modelo utiliza la misma plataforma del Renault 4 Savane 4x4 Concept presentado en 2025, aunque incorpora soluciones específicas para conducción fuera del asfalto. La altura libre al suelo aumenta en 15 mm respecto al Renault 4 E-Tech convencional y las trochas son más anchas para mejorar la estabilidad.

    Sin embargo, la gran novedad es la incorporación de un segundo motor eléctrico en el eje trasero, permitiendo tracción integral permanente. Gracias a esta configuración, el JP4x4 mejora notablemente sus capacidades sobre arena, caminos de tierra y superficies irregulares, demostrando el potencial de la plataforma eléctrica RGEV para desarrollar vehículos compactos con aptitudes off-road.

    El concept también equipa neumáticos Goodyear UltraGrip Performance+ en medida 225/55 montados sobre exclusivas llantas “JP4” de 18 pulgadas, reforzando su imagen aventurera.

    Visualmente, el diseño mantiene elementos distintivos como los logotipos “JP4” y “4x4”, además de una zaga con compuerta abatible estilo pick-up que facilita el acceso al área de carga.

    Más sobre:NoticiasRenaultRenault 4JP4x4 ConceptVehículos eléctricosElectromovilidad

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