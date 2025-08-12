Rodada solidaria recolecta fondos para niños y niñas con cáncer

Con el objetivo de recaudar fondos en apoyo a la Fundación Nuestros Hijos, organización que trabaja en la rehabilitación integral de niños y niñas con cáncer en Chile, BMW Motorrad Chile llevó a cabo una rodada solidaria con destino a Cuesta La Dormida.

La actividad reunió a más de 15 clientes, quienes participaron a través de una inscripción solidaria, consistente en una donación directa a la fundación. Gracias a los aportes recolectados, se logró financiar un mes de nutrición complementaria para ocho niños beneficiarios del programa.

“Sabemos que nuestra comunidad de riders no sólo comparte el gusto por las rutas y la aventura, sino también una fuerte conciencia social. Por eso, generar instancias como esta rodada solidaria nos permite movilizar a las personas en torno a valores que van más allá del motociclismo: la solidaridad, la empatía y el compromiso con quienes más lo necesitan. Para nosotros, cada kilómetro recorrido puede ser una oportunidad de generar impacto positivo y dejar una huella significativa en la vida de otros”, comentó Benjamin Grohnert Ovalle, Gerente de BMW Motorrad Chile

La Fundación Nuestros Hijos atiende a niños y jóvenes con cáncer que se encuentran en tratamiento en el sistema público de salud, brindando apoyo médico, psicológico, educativo y alimenticio. El financiamiento de una correcta nutrición es clave para fortalecer el sistema inmunológico de los pacientes, favorecer su recuperación y mejorar su calidad de vida durante el proceso.

Como parte de su labor continua, la fundación iniciará este 25 de agosto su Colecta Anual, que este año se llevará a cabo de manera virtual y entre el 4 y 6 de septiembre de manera presencial en las calles.