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    Skoda Epiq: el SUV eléctrico compacto que democratiza la movilidad cero emisiones

    Los checos presentaron su nuevo modelo de entrada, su 100% eléctrico más accesible hasta ahora. Tiene hasta 440 kilómetros de autonomía, amplio espacio interior y alta tecnología.

     
    Škoda Auto

    Para seguir acelerando en su estrategia de electrificación, Skoda presenta el nuevo Epiq, un SUV compacto que se posiciona como su modelo 100% eléctrico, que llega a acompañar a los conocidos Enyaq y Elroq dentro de la gama cero emisiones de los checos.

    Su lenguaje de diseño es el “Modern Solid”, una filosofía estética que apuesta por líneas limpias, superficies simples y una imagen robusta pero moderna.

    Škoda Auto

    Así es como destaca en el frontal el nuevo Tech-Deck Face en acabado negro brillante y una inédita firma lumínica en forma de “T”, elemento que marcará el diseño de los futuros SUV eléctricos de la marca.

    Sus proporciones compactas refuerzan el enfoque urbano del modelo, aunque sin perder presencia visual. Además, varios elementos aerodinámicos optimizados permiten alcanzar un coeficiente de arrastre de apenas 0,275, favoreciendo la eficiencia energética y mejorando la autonomía.

    Škoda Auto

    Interior amplio y funcional

    Pese a sus dimensiones contenidas, el Epiq ofrece un interior sorprendentemente espacioso. El maletero alcanza 475 litros de capacidad, ubicándose entre los mejores de su categoría, mientras que también incorpora un práctico compartimiento delantero o “frunk” de 25 litros.

    El habitáculo sigue la filosofía Modern Solid con una disposición limpia e intuitiva. Materiales resistentes, comandos simplificados y múltiples soluciones “Simply Clever” refuerzan el enfoque práctico del SUV.

    Škoda Auto

    En el centro del tablero aparece una pantalla multimedia de 13 pulgadas basada en Android, compatible con servicios online, aplicaciones y funciones remotas mediante la app MySkoda.

    El Epiq estrena la nueva plataforma MEB+, desarrollada especialmente para vehículos eléctricos compactos. Esta arquitectura utiliza baterías más ligeras y eficientes, optimizando tanto el consumo energético como el espacio interior.

    Škoda Auto

    La gama contempla dos tamaños de batería y tres niveles de potencia, siempre con tracción delantera. Dependiendo de la configuración, el SUV puede alcanzar cerca de 440 kilómetros de autonomía.

    También incorpora carga rápida DC, permitiendo recuperar del 10 al 80% de batería en aproximadamente 24 minutos, además de carga AC de 11 kW de serie.

    Uno de sus elementos más innovadores es la función de conducción “one pedal”, que permite acelerar y frenar utilizando únicamente el pedal derecho gracias al sistema de regeneración configurable. A esto se suma la carga bidireccional, tecnología que posibilita alimentar dispositivos externos o incluso suministrar energía a una vivienda.

    Škoda Auto

    Seguridad y tecnología de segmentos superiores

    El Epiq incorpora una amplia dotación de asistencias avanzadas, muchas de ellas de serie. Entre las principales destacan Front Assist, Side Assist, Lane Assist y reconocimiento de señales de tránsito.

    La seguridad también se refuerza con siete airbags, incluido airbag central, mientras que opcionalmente puede equipar el sistema Travel Assist 3.0 para conducción asistida avanzada.

    Más sobre:NoticiasSkodaEpiqSUVVehículos eléctricosElectromovilidad

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