Skoda reimagina su clásico 110 R con un prototipo lleno de belleza y estilo

En Skoda se muestran decididos a mirar hacia su pasado para proyectar su futuro, tal como lo demuestra la presentación del concept 110 R, que busca rendir tributo al coupé clásico lanzado en 1970, reinterpretado con tecnología de última generación.

Esta reimaginación, que inicialmente toma la forma de un prototipo de exhibición, combina la estética distintiva del modelo original con un tren motriz eléctrico contemporáneo, en un ejercicio que va más allá del diseño nostálgico, pues también es una declaración de intenciones sobre dónde apunta la marca.

El diseño del concept retoma las líneas fluidas y perfil bajo del 110 R original: capó alargado, techo inclinado y una silueta fastback que evocan los años 70, pero con detalles de modernidad como ópticas LED, panel frontal cerrado y superficies lisas que integran tecnología. Los diseñadores han logrado mantener la esencia del modelo histórico al tiempo que actualizan sus proporciones para adaptarse a una arquitectura eléctrica.

Bajo su carrocería se encuentra una plataforma modular eléctrica del grupo Volkswagen, adaptada para este ejercicio conceptual. Eso implica baterías de capacidad intermedia, motores eléctricos eficientes y un enfoque en dinamismo y agilidad más que en autonomía extrema.

No está pensado como un vehículo de producción inmediata, sino como un laboratorio de ideas que experimenta con materiales, empaquetado y formas de diseño que podrían trasladarse a futuros modelos de la marca checa.

El interior también representa una mirada dual: la sobriedad y funcionalidad del pasado combinadas con interfaces digitales modernas. El tablero presenta pantallas integradas con minimalismo electrónico, superficies puras y controles inteligentes. Aun así, hay guiños al modelo original, como elementos gráficos, acabados en colores retro y detalles de diseño.

Este conceptual refuerza las intenciones de Skoda de diversificar su gama eléctrica hacia segmentos más apasionantes y emocionales y demuestra que se pueden concebir vehículos con identidad, carácter y vínculo histórico, sin renunciar a la eficiencia ni a las exigencias del presente.

El Skoda 110 R coupé derivó del Škoda 110 sedán y se fabricó entre 1970 y 1980 en la planta de Kvasiny. Contaba con un motor trasero y una transmisión manual de cuatro velocidades, un motor de cuatro cilindros en línea de 1.107 cc y alcanzaba una velocidad máxima de 145 km/h. También hubo versiones con propulsores 1.3, 1.8 y hasta uno 2.0 que utilizaron en competencias de rally.

El 110 R también se convirtió en la base de los coches de competición de Škoda, empezando por el prototipo extremo 200 RS y seguido por el exitoso 130 RS especial.