¡Sorteo de un Porsche era falso! Banda de narcotraficantes inventó rifa para lavar dinero

Desde hace un tiempo, se ha vuelto habitual escuchas de rifas de casas y automóviles. Aprovechando el atractivo que genera la posibilidad de hacerse de un bien por un costo mínimo, son varios los casos dan vuelta por las redes sociales, destacando un Ford Mustang GT con 1.000 Hp o el caso de un Lamborghini Gallardo descapotable.

Uno de los últimos en llamar la atención era el de un Porsche 911 Cabrio y una casa que se rifaba en Los Andes, a través de una cuenta de Instagram (@sorteosinmobiley). Además, quizás con el objetivo de generar empatía, se indicaba que el 2% del dinero se le donaría a Bomberos.

El valor de cada número era de 20 mil pesos, sin embargo, la Policía de Investigaciones denunció que se trataba de una estafa y que la supuesta “rifa” era una pantalla para lavado de dinero de una banda de narcotraficantes que vendía drogas en Pirque.

Según indicó el diario Las Últimas Noticias, la investigación de esta red que traficaba cocaína y marihuana se extendió por casi dos años, hasta que se llegó a comprobar el ilícito con la supuesta rifa

El subprefecto Gabriel Córdova, subjefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac), precisó en el diario nacional que un abogado de 48 años era el que supuestamente formaba parte de esta banda y era la persona que se encargaba del lavado de dinero.

“La banda narco era liderada por una persona que a veces se hacía pasar por ingeniero comercial y contador auditor, pero es alguien que contaba con antecedentes por narcotráfico”, indicó el subprefecto.

“Las rifas, además, habían sido legalizadas ante notario y estas personas ofrecían el Porsche en redes sociales mostrando el permiso notarial para demostrar que todo era legal. Pero el auto nunca fue adjudicado, es decir, nunca hubo un sorteo, nunca hubo un ganador, así que nunca le entregaron el auto a nadie. No sabemos tampoco cuánto tiempo duró la rifa ni cuánto dinero recaudaron. Lo único que sabemos es que alguien, no sabemos aún quién, vendió el auto en 70 millones de pesos, No sabemos aún qué pasó con la casa”, comentó el subprefecto.

Como se ve, una práctica que empezó como una alternativa para vender bienes, pero que lamentablemente se utilizó para engañar a la gente y, además, aprovecharse de Bomberos.

Por eso, antes de comprar un número en estas rifas, asegurarse de quién está detrás del proceso y leer bien la denominada letra chica, donde se debe indicar qué pasará si es que la rifa no se realiza (en ocasiones se devuelve solo una parte del dinero).