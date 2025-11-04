Tacoma H2-Overlander: el todoterreno de Toyota que apuesta por el hidrógeno

Toyota presenta en el SEMA Show 2025 en Las Vegas para presentar el Tacoma H2-Overlander Concept, un vehículo experimental que lleva la tecnología y la sostenibilidad al extremo.

Este prototipo no solo promete una potencia impresionante de 547 caballos de fuerza, sino también un impacto ambiental mínimo: su único “escape” es agua purificada, gracias a la combinación de una pila de combustible de hidrógeno (FCEV) y un sistema eléctrico de batería (BEV).

Desarrollado por los equipos de Toyota Racing Development (TRD) en California y Carolina del Norte, el H2-Overlander está basado en la plataforma TNGA-F, la misma que sustenta modelos como la Tundra y el Land Cruiser.

Integra una pila de combustible derivada del Toyota Mirai y tres tanques de hidrógeno con capacidad total de 6 kg, capaces de generar electricidad limpia mediante una reacción entre hidrógeno y oxígeno.

Su sistema eléctrico se complementa con una batería de 24,9 kWh, que alimenta dos motores (uno delantero y otro trasero) para ofrecer tracción integral y un par instantáneo. Además, cuenta con una toma de fuerza de 15 kW que permite cargar otros vehículos eléctricos o incluso alimentar una vivienda fuera de la red.

El chasis ha sido reforzado con componentes TRD de aluminio, amortiguadores Fox 2.5 Performance Elite, frenos heredados de la Tundra y neumáticos todoterreno de 35 pulgadas.

La cabina y el área de carga fueron adaptadas para expediciones prolongadas, e incluyen soluciones de almacenamiento, iluminación de campamento y un sistema de recuperación de agua de escape patentado, que filtra el vapor producido por la pila de combustible y lo convierte en agua utilizable.

Con el Tacoma H2-Overlander, Toyota apuesta que la neutralidad de carbono y el rendimiento extremo pueden convivir, para que el off-road sea tan silencioso como poderoso.