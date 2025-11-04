Tacoma H2-Overlander: el todoterreno de Toyota que apuesta por el hidrógeno
El prototipo que la marca japonesa mostrará en el SEMA de Las Vegas combina una pila de combustible de hidrógeno con un tren motriz eléctrico de batería y ofrece 547 caballos de fuerza.
Toyota presenta en el SEMA Show 2025 en Las Vegas para presentar el Tacoma H2-Overlander Concept, un vehículo experimental que lleva la tecnología y la sostenibilidad al extremo.
Este prototipo no solo promete una potencia impresionante de 547 caballos de fuerza, sino también un impacto ambiental mínimo: su único “escape” es agua purificada, gracias a la combinación de una pila de combustible de hidrógeno (FCEV) y un sistema eléctrico de batería (BEV).
Desarrollado por los equipos de Toyota Racing Development (TRD) en California y Carolina del Norte, el H2-Overlander está basado en la plataforma TNGA-F, la misma que sustenta modelos como la Tundra y el Land Cruiser.
Integra una pila de combustible derivada del Toyota Mirai y tres tanques de hidrógeno con capacidad total de 6 kg, capaces de generar electricidad limpia mediante una reacción entre hidrógeno y oxígeno.
Su sistema eléctrico se complementa con una batería de 24,9 kWh, que alimenta dos motores (uno delantero y otro trasero) para ofrecer tracción integral y un par instantáneo. Además, cuenta con una toma de fuerza de 15 kW que permite cargar otros vehículos eléctricos o incluso alimentar una vivienda fuera de la red.
El chasis ha sido reforzado con componentes TRD de aluminio, amortiguadores Fox 2.5 Performance Elite, frenos heredados de la Tundra y neumáticos todoterreno de 35 pulgadas.
La cabina y el área de carga fueron adaptadas para expediciones prolongadas, e incluyen soluciones de almacenamiento, iluminación de campamento y un sistema de recuperación de agua de escape patentado, que filtra el vapor producido por la pila de combustible y lo convierte en agua utilizable.
Con el Tacoma H2-Overlander, Toyota apuesta que la neutralidad de carbono y el rendimiento extremo pueden convivir, para que el off-road sea tan silencioso como poderoso.
