Ciencia y Tecnología
    Tesla pone fin a la era del Model S y Model X y redefine su estrategia industrial

    Elon Musk anunció que cerrará la producción de sus dos modelos más emblemáticos para concentrar recursos en vehículos de mayor volumen y en el desarrollo de tecnologías de autonomía, inteligencia artificial y robótica.

     

    Tesla confirmó que dejará de producir los Model S y Model X durante el primer semestre de 2026, marcando el cierre de una etapa clave en su historia y un giro estratégico hacia nuevas prioridades industriales. Ambos modelos, que durante años representaron la cara más premium y tecnológica de la marca, irán saliendo progresivamente de la línea de ensamblaje a medida que la compañía reorganiza su capacidad productiva.

    El Model S, lanzado en 2012, fue el vehículo que posicionó a Tesla como un referente global en electromovilidad de alto desempeño, mientras que el Model X, presentado en 2015, amplió esa propuesta al segmento de los SUV con soluciones innovadoras en diseño y tecnología.

    Sin embargo, con el paso del tiempo, su participación en el total de ventas fue perdiendo relevancia frente al crecimiento sostenido de los Model 3 y Model Y, que hoy concentran la mayor parte del volumen de la compañía.

    Elon Musk aseguró el miércoles que la decisión responde a la necesidad de optimizar costos y enfocar recursos en productos con mayor impacto comercial, en un contexto de creciente competencia en el mercado global de vehículos eléctricos.

    Desde hace varios años, Tesla ya agrupaba las ventas del Model S y X en una categoría secundaria dentro de sus reportes financieros, reflejando su menor peso dentro del negocio automotriz.

    Easton Chang

    Junto con el fin de estos modelos, Tesla planea reconvertir parte de sus instalaciones para destinarlas a nuevos proyectos estratégicos.

    Entre ellos destaca el desarrollo del robot humanoide Optimus, así como el avance de plataformas de conducción autónoma y soluciones basadas en inteligencia artificial, áreas que la compañía considera fundamentales para su crecimiento futuro.

    Este cambio se produce en un momento de transición para Tesla, que enfrenta presiones sobre sus márgenes y una desaceleración en la demanda en algunos mercados, al mismo tiempo que refuerza su apuesta por convertirse en una empresa tecnológica más allá de la fabricación de automóviles.

    La prioridad ahora está puesta en escalar productos de mayor volumen y en desarrollar tecnologías que, a largo plazo, puedan abrir nuevas fuentes de ingresos.

    Aly Song

    La compañía aseguró que el término de la producción no afectará el soporte a los propietarios actuales de Model S y Model X, quienes seguirán contando con servicios de mantenimiento, repuestos y actualizaciones durante toda la vida útil de sus vehículos.

    Con esta decisión, Tesla cierra el ciclo de los modelos que definieron su identidad premium en la última década y acelera su transición hacia una nueva etapa, donde la autonomía, la inteligencia artificial y la robótica pasan a ocupar un rol central en su visión de futuro.

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Kast posterga anuncio de delegados para próxima semana en medio de presión de partidos por más equilibrios

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Trump califica de "agitador" y presunto "insurrecto" al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Violenta noche en la RM: hombre muere tras balacera en Estación Central y se suma a homicidios en La Vega y La Pintana

    Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Kast posterga anuncio de delegados para próxima semana en medio de presión de partidos por más equilibrios
    Kast posterga anuncio de delegados para próxima semana en medio de presión de partidos por más equilibrios

    Violenta noche en la RM: hombre muere tras balacera en Estación Central y se suma a homicidios en La Vega y La Pintana

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito
    Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    Erik Heimlich, CRU: Un crecimiento sobre el 3% de cobre refinado mundial no se veía desde 1950

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?
    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Review del Samsung Galaxy XCover7: un teléfono hecho para el sector industrial

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Inspirada en los años 90: la UC presenta su nueva camiseta visitante para la temporada 2026
    Inspirada en los años 90: la UC presenta su nueva camiseta visitante para la temporada 2026

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena
    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero
    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Senado de EE.UU. logra acuerdo para evitar cierre del gobierno ante el debate por las redadas en Minnesota

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan