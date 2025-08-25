Todo vendido: si quieres un Bugatti, tendrás que esperar algunos años

Frank Heyl, director de diseño de Bugatti, durante la Semana del Automóvil de Monterrey le aseguró a algunos medios que su marca no está presionada por generar recursos y que puede pensar con tranquilidad en sus próximos proyectos, gracia a que la planta de producción está a tope hasta 2029.

“Estamos construyendo 250 Tourbillons y ya en la fase final de pruebas con el Bolide definitivo. Todo este proceso nos mantendrá ocupados al máximo de nuestra capacidad hasta 2029, con toda la producción vendida hasta ese año. Contar con esa (estabilidad financiera) da una base muy sólida: te permite planificar con visión de futuro y tener todo perfectamente encaminado”, aseguró.

El Bugatti Tourbillon ha superado todas las expectativas y ya se ha convertido en un objeto de deseo prácticamente imposible de conseguir. La marca francesa confirmó que la producción de este hiperdeportivo, junto con la del exclusivo Bolide, está completamente reservada hasta el año 2029.

Con una tirada limitada a solo 250 unidades, el Tourbillon cautivó a coleccionistas y apasionados del automovilismo desde su presentación en 2024. La demanda de este híperdeportivo ha sido tan alta que existe una lista de espera con decenas de interesados que, pese a su disposición a pagar, difícilmente podrán acceder a uno.

El modelo representa la nueva era de Bugatti: un híbrido enchufable que combina un motor V16 atmosférico de 8,3 litros con tres motores eléctricos, alcanzando una potencia combinada de 1.800 caballos. Sus cifras son tan deslumbrantes como su diseño: acelera de 0 a 100 km/h en solo 2 segundos, llega a 300 km/h en menos de 10 y, con la segunda llave de activación, supera los 445 km/h de velocidad punta.

El precio de entrada ronda los 3,8 millones de euros, lo que lo sitúa en un nivel reservado únicamente a los compradores más exclusivos. Sin embargo, ni siquiera la fortuna garantiza su adquisición: lo más valioso ahora es la paciencia, ya que quienes logren asegurar un pedido deberán esperar varios años antes de recibir su unidad.