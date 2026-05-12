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    Toyota Corolla celebra 60 años con una edición especial cargada de detalles exclusivos

    El modelo más vendido de la historia recibe una serie conmemorativa con acabados en bronce y dorado, nuevas llantas y detalles exclusivos antes del gran recambio programado para 2027.

     

    Las celebraciones por los 60 años del Toyota Corolla han comenzado. Así lo demuestra una edición especial desarrollada para el mercado taiwanés, donde los modelos Altis, Cross y Sport recibieron una serie de detalles exclusivos que refuerzan el carácter histórico del auto más vendido de la historia

    La serie “60th Anniversary” llega en un momento clave para el modelo, ya que su actual generación, presentada en 2018, se acerca al final de su ciclo comercial antes de una renovación total prevista para 2027. Para despedir esta etapa, la firma japonesa apostó por una estética diferenciada basada en acabados bronce y dorado que aportan una imagen más sofisticada y conmemorativa.

    El modelo que más cambia visualmente es el Altis. El sedán incorpora una parrilla con detalles en tono bronze gold, molduras decorativas específicas y un diseño frontal que se extiende hacia los faros simulando unas alas. También suma emblemas “60th Anniversary” en los guardabarros delanteros, gráficos laterales y nuevas llantas bitono de 17 pulgadas.

    El Cross adopta un enfoque más discreto, aunque mantiene la esencia de la edición especial. El SUV compacto recibe una línea decorativa en tono bronce sobre la parrilla, insignias conmemorativas y detalles exclusivos en el portón trasero. Además, incorpora llantas de 18 pulgadas con diseño específico.

    Por su parte, el Sport conserva una apariencia más deportiva y minimalista. El hatchback suma adhesivos laterales, emblemas de aniversario y nuevas llantas de 18 pulgadas, manteniendo los acabados en negro brillante y cromo que caracterizan al modelo.

    En el interior, los tres integrantes de la gama comparten una ambientación especial basada en inserciones bronce y dorado distribuidas en el tablero, consola central, paneles de puertas y volante. También se añadieron costuras decorativas a tono para reforzar el carácter exclusivo de esta edición.

    Mecánicamente no existen modificaciones. El Altis y el Cross mantienen las opciones con motor 1.8 litros gasolina y variante híbrida basada en el mismo propulsor, mientras que el Corolla Sport conserva el motor de 2.0 litros atmosférico disponible en Taiwán.

    Más sobre:NoticiasToyotaCorollaCorolla CrossCorolla SportCorolla AltisSUVSedánVehículos híbridosElectromovilidad

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