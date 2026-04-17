Toyota renueva el Yaris Cross con más estilo, tecnología y eficiencia híbrida
El SUV compacto más vendido de la marca recibe una actualización en Europa que refuerza su diseño, suma más tecnología y mejora su propuesta electrificada.
Toyota presentó una evolución uno de sus modelos más exitosos en Europa con la actualización del Toyota Yaris Cross, el SUV que se ha consolidado como líder en su segmento y que ahora suma mejoras clave en diseño, tecnología y rendimiento.
Esta renovación busca reforzar el atractivo de este compacto con una propuesta práctica y eficiente, especialmente valorada en entornos urbanos. En esta nueva etapa, el Yaris Cross introduce una imagen más moderna y sofisticada, con nuevos colores, terminaciones y detalles que elevan su presencia.
Uno de los focos principales está en el diseño. La gama incorpora nuevas opciones de pintura, como el tono Juniper Blue, además de combinaciones bitono que refuerzan su carácter dinámico. También destaca la nueva versión Premiere Edition, que añade un exclusivo color Urban Khaki junto a llantas de aleación de 18 pulgadas con diseño específico, acentuando su estética más robusta y contemporánea.
El interior también recibe ajustes importantes, con nuevos patrones de tapicería y materiales mejorados, incluyendo superficies más suaves en el panel frontal, donde sobresale la parrilla con un llamativo diseño de panal y pintada del mismo color que la carrocería para integrarse a la perfección.
Estos cambios apuntan a elevar la percepción de calidad y confort, manteniendo el enfoque práctico que caracteriza al modelo.
En el apartado tecnológico, el Yaris Cross refuerza su propuesta con una experiencia digital más completa. Integra el sistema multimedia Toyota Smart Connect de última generación, junto a un cuadro de instrumentos digital configurable y funciones avanzadas como llave digital mediante smartphone, alineándose con las tendencias actuales de conectividad.
Otro de los avances relevantes está en la mecánica. El modelo incorpora una nueva motorización híbrida más potente, conocida como Hybrid 130, que mejora tanto el desempeño como la eficiencia.
El motor tiene una potencia de 130 CV (96 kW) y un par de 185 Nm, que acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos. Además, sus emisiones de CO2 excepcionales de entre 99 y 115 g/km.
El Hybrid 115, en tanto, ahora solo se ofrece en la versión Mid, con tracción delantera, con una potencia total de 116 CV DIN (85 kW) y un par motor de 141 Nm.
LA evolución del sistema electrificado permite una conducción más suave y eficiente, manteniendo el ADN híbrido que ha sido clave en el éxito del modelo.
En seguridad, Toyota también introduce mejoras en su paquete de asistencias, con la última generación de sistemas Toyota Safety Sense y el conjunto Toyota T-Mate, que amplía las funciones de ayuda a la conducción y refuerza la protección tanto en ciudad como en carretera.
Con esta actualización, el Yaris Cross no solo moderniza su propuesta, sino que reafirma su posición como uno de los SUV compactos más completos del mercado. Diseño renovado, mayor tecnología y una oferta híbrida optimizada son las claves de un modelo que busca seguir liderando en un segmento cada vez más competitivo.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo.
