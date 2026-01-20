Toyota vuelve a cerrar el año en la cima del ranking mundial de ventas

Sin anuncios rimbombantes ni giros inesperados, Toyota terminó 2025 haciendo lo mismo que desde hace seis años: vender más autos que cualquier otro fabricante del mundo. Los datos conocidos hace poco días confirman una tendencia que se ha mantenido estable desde 2020 y que, en contraste, dejó a Volkswagen lidiando con un escenario más complejo en sus principales mercados.

Según cifras difundidas por Kyodo y Nikkei Asia, Toyota Motor comercializó 10,32 millones de vehículos a nivel global entre enero y noviembre de 2025. El número, que incluye a sus filiales Daihatsu Motor y Hino Motors, bastó para superar el desempeño anual de Volkswagen, que cerró el año con 8,98 millones de unidades vendidas, un 0,5% menos que en 2024.

Toyota Camry LEI 2.4 Bill Petro

En el caso del grupo alemán, el golpe más fuerte vino desde China. En su mayor mercado individual, Volkswagen vendió cerca de 2,69 millones de vehículos, lo que representa una baja del 8% frente al año anterior, en un contexto de fuerte competencia con marcas locales.

A la caída en el gigante asiático se sumó un retroceso del 10,4% en Estados Unidos, donde las ventas se vieron afectadas por las medidas arancelarias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Pese a ese escenario, Volkswagen logró sostener números más favorables en Europa y reportó un aumento del 32% en sus ventas globales de vehículos eléctricos, que llegaron a 983.100 unidades.

Toyota, en tanto, registró un incremento del 4,8% en sus ventas entre enero y noviembre, comparado con el mismo período de 2024. Parte de ese resultado se explica por un repunte en el mercado chino (el primero en cuatro años) y por el buen desempeño de modelos conocidos como Camry, Corolla y RAV4, además de lanzamientos recientes como la nueva Hilux.