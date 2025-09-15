SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

UE se abre a modificar plazo de 2035 para el fin de los autos a combustión

Las autoridades continentales aceptaron a adelantar las conversaciones, de 2026 a 2025, para que la industria automotriz le presente un propuesta.

 
Lanzado a fines de 2024 en Europa, el SUV compacto 100% eléctrico ha sido todo un éxito de ventas en el Viejo Continente. Llega al mercado nacional en los próximos meses. Škoda Auto

La industria automotriz europea vive un momento decisivo. Desde hace meses, una serie de grupos y ejecutivos viene hablando de crisis y anticipando futuros negros si no se revisa la normativa de dejar de producir vehículos a combustión para 2035.

La Unión Europea ha escuchado y acaba de anunciar que anticipará la revisión de la reglamentación, para que se haga este año.

Este ajuste permitirá dar mayor claridad a los fabricantes frente al escenario de transición hacia la electrificación, en un contexto de creciente presión para acelerar los cambios.

El anuncio fue hecho tras una reunión estratégica entre los principales líderes del sector automotor europeo y autoridades comunitarias.

En ese encuentro, representantes de empresas clave expresaron su preocupación por los plazos actuales, que algunos consideran demasiado rígidos frente a los desafíos técnicos, comerciales y de infraestructura.

Se decidió adelantar lo que estaba planificado para 2026, con el fin de permitir que el bloque presente una propuesta formal antes de fin de año.

FILE PHOTO: European Union flags fly outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, March 1, 2023.REUTERS/Johanna Geron/File Photo Johanna Geron

El objetivo es claro: ofrecer visibilidad regulatoria para la industria, al mismo tiempo que se ratifica el compromiso europeo con la reducción de emisiones y la mitigación del cambio climático.

La medida forma parte del marco más amplio del “Pacto Verde” de la UE, que busca transformar el transporte, la energía y la producción industrial hacia modelos más sostenibles.

Sin embargo, esta transición no está exenta de tensiones. Por un lado, existen resistencias por el impacto económico que implicará para las fábricas tradicionales, los proveedores de piezas, los trabajadores y regiones dependientes del motor de combustión.

Por otro, los defensores de un cambio más rápido argumentan que demorar solo posterga los beneficios ambientales, la reducción de emisiones y la innovación en movilidad eléctrica.

La presidenta de la Comisión Europea enfatizó el rol de Europa no solo como regulador, sino como impulsor de innovación. Se espera que esta revisión anticipada dé lugar a incentivos adicionales, apoyo para infraestructura de carga, y un mayor acompañamiento técnico y financiero para los fabricantes que inviertan en tecnologías limpias.

Más sobre:NoticiasUnión EuropeaElectromovilidadIndustria automotriz europeaAutos a combustión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gigante Rio Tinto entre las interesadas en financiar fundición Paipote de Enami

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero
Chile

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Transportes refuerza llamado a conducir con responsabilidad ante masiva salida por Fiestas Patrias: en 2024 murieron 70 personas

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa
Negocios

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa

Aranceles: Chile revela que ya se puso fin al proceso técnico y que ahora la Casa Blanca debe ver qué gravámenes aplica

China acusa a Nvidia de violar las reglas antimonopolio: arriesga multa de hasta el 10% de su facturación

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos
Tendencias

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”
El Deportivo

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”

“Aporta físico y habilidad”: Guillermo Maripán se llena de elogios en Italia tras el triunfo de Torino sobre la Roma

Los dardos de Johnny Herrera a Colo Colo tras perder la Supercopa: “Parecía un equipo de Segunda División”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago
Cultura y entretención

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

Los que pueden, pueden: los insaciables Ca7riel y Paco Amoroso dan uno de los mejores shows del año en Chile

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros
Mundo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté