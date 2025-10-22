SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

¿Un auto de lujo inspirado en un perro? Rolls-Royce lo hace posible

El Spectre Bailey es un auto hecho por el encargo de una familia en honor a Bailey, su mascota, un hermoso can mezcla de Labrador y Golden Retriever.

 

Amor eterno. Rolls-Royce lleva la personalización a otro nivel con el nuevo Spectre Bailey, un auto único encargado por un matrimonio de clientes en Estados Unidos que deseaba rendir tributo a su perro, Bailey.

Se trata de una creación de la división Bespoke, que demuestra que pueden transferir la emoción y el cariño por una mascota, en este caso una mezcla de Labrador y Golden Retriever.

En el exterior, el vehículo de lujo combina una pintura personalizada “Beautiful Bailey” con acabado Cristal Fusión, inspirada en el pelaje del perro, mientras que el techo adopta el mismo tratamiento en un tono iridiscente que cambia con la luz.

Otro elemento destacable es la “Coachline” pintada a mano en Ros Gold, que incluye la huella de Bailey en el hombro lateral del coche, y remata junto a la emblemática figura Spirit of Ecstasy chapada en ese mismo tono cálido.

En el interior, el lujo encuentra su máxima expresión. La tapicería en cuero Moccasin y Crème Light se combina con acentos en Dark Spice y Casden Tan, guiando la inspiración directamente desde el compañero canino hasta el diseño humano.

El detalle más conmovedor es un retrato en marquetería de Bailey, compuesto por más de 180 piezas de chapa de madera natural, con nueve variedades que crean 22 tonos distintos. Incluso la lengua del perro se representa mediante cuatro tipos de madera nunca antes usados por la marca: Purple Heart, Tulipwood, Louro Faia y Pear.

A la derecha del tablero, la huella de Bailey se reproduce en una segunda marquetería, visible al abrir la puerta, grabada también sobre los umbrales en Ros Gold.

Para Rolls-Royce, este proyecto es más que un vehículo, sino ua narrativa de afecto, detalle y exclusividad. “Una de las mayores alegrías de una comisión Bespoke es sumergirse en el mundo del cliente y la historia única detrás de su visión”, afirma Phil Fabre de la Grange, jefe de Bespoke.

Y este Spectre Bailey lo encarna a la perfección: un símbolo de devoción hecho auto, donde artesanía, emoción y diseño se entrelazan.

“Somos apasionados de los autos desde siempre, sí, pero también somos amantes de los animales desde siempre, y nuestro perro Bailey es un miembro muy querido de nuestra familia. Cuando comenzamos a encargar el Rolls-Royce Spectre, vimos la oportunidad de crear algo hermoso que nos lo recordara durante décadas. El Spectre Bailey es todo lo que esperábamos y más; es un homenaje a nuestro fiel compañero”, opinaron los clientes, tras conocer el resultado de su particular encargo.

Más sobre:NoticiasRolls-RoyceSpectreBaileyPerrosMascotasAutos de lujo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

Evacúan todos los campus de la Universidad de Antofagasta por amenaza de tiroteo

Vallejo confronta críticas de voceros de Jara a Boric: “No me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando”

El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión

Sostenedores de diversos colegios reportan que examinadores no llegaron a tomar el Simce: Santiago y Providencia entre ellos

José Miguel Castro critica al Ejecutivo por demora en la respuesta a los cobros excesivos de energía y llama a “no esperar hasta enero”

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

5.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Rating del martes 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Rating del martes 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del martes 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Evacúan todos los campus de la Universidad de Antofagasta por amenaza de tiroteo

Vallejo confronta críticas de voceros de Jara a Boric: “No me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando”

Ganancias de Teck superan las estimaciones por alza del valor de los metales y pese a producción limitada en Chile
Negocios

Ganancias de Teck superan las estimaciones por alza del valor de los metales y pese a producción limitada en Chile

El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000

Acciones de L’Oreal sufren una dura caída en bolsa tras decepción por sus resultados

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”
Tendencias

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

La meta de Gamadiel García en la FIFPro: “Dar la estabilidad laboral que hay en Chile a los futbolistas de otros países”
El Deportivo

La meta de Gamadiel García en la FIFPro: “Dar la estabilidad laboral que hay en Chile a los futbolistas de otros países”

Hijo de Nelson Acosta revela detalles del delicado estado de salud del histórico extécnico de la Roja

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)
Cultura y entretención

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura
Mundo

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión

Netanyahu descarta tras reunirse con Vance que Estados Unidos “controle” Israel: “Eso es una bazofia”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales