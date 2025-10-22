¿Un auto de lujo inspirado en un perro? Rolls-Royce lo hace posible

Amor eterno. Rolls-Royce lleva la personalización a otro nivel con el nuevo Spectre Bailey, un auto único encargado por un matrimonio de clientes en Estados Unidos que deseaba rendir tributo a su perro, Bailey.

Se trata de una creación de la división Bespoke, que demuestra que pueden transferir la emoción y el cariño por una mascota, en este caso una mezcla de Labrador y Golden Retriever.

En el exterior, el vehículo de lujo combina una pintura personalizada “Beautiful Bailey” con acabado Cristal Fusión, inspirada en el pelaje del perro, mientras que el techo adopta el mismo tratamiento en un tono iridiscente que cambia con la luz.

Otro elemento destacable es la “Coachline” pintada a mano en Ros Gold, que incluye la huella de Bailey en el hombro lateral del coche, y remata junto a la emblemática figura Spirit of Ecstasy chapada en ese mismo tono cálido.

En el interior, el lujo encuentra su máxima expresión. La tapicería en cuero Moccasin y Crème Light se combina con acentos en Dark Spice y Casden Tan, guiando la inspiración directamente desde el compañero canino hasta el diseño humano.

El detalle más conmovedor es un retrato en marquetería de Bailey, compuesto por más de 180 piezas de chapa de madera natural, con nueve variedades que crean 22 tonos distintos. Incluso la lengua del perro se representa mediante cuatro tipos de madera nunca antes usados por la marca: Purple Heart, Tulipwood, Louro Faia y Pear.

A la derecha del tablero, la huella de Bailey se reproduce en una segunda marquetería, visible al abrir la puerta, grabada también sobre los umbrales en Ros Gold.

Para Rolls-Royce, este proyecto es más que un vehículo, sino ua narrativa de afecto, detalle y exclusividad. “Una de las mayores alegrías de una comisión Bespoke es sumergirse en el mundo del cliente y la historia única detrás de su visión”, afirma Phil Fabre de la Grange, jefe de Bespoke.

Y este Spectre Bailey lo encarna a la perfección: un símbolo de devoción hecho auto, donde artesanía, emoción y diseño se entrelazan.

“Somos apasionados de los autos desde siempre, sí, pero también somos amantes de los animales desde siempre, y nuestro perro Bailey es un miembro muy querido de nuestra familia. Cuando comenzamos a encargar el Rolls-Royce Spectre, vimos la oportunidad de crear algo hermoso que nos lo recordara durante décadas. El Spectre Bailey es todo lo que esperábamos y más; es un homenaje a nuestro fiel compañero”, opinaron los clientes, tras conocer el resultado de su particular encargo.