¿Un niño puede viajar en un auto convertible con el techo abierto?

Hace unas semanas dimos a conocer un video que se viralizó desde Estados Unidos. En la imagen se veía a un padre que iba con su hijo pequeño en un convertible con el techo abierto y la “gracia” era ver el rostro que ponía el pequeño cuando aceleraba a fondo un Porsche 911 GT3 RS con más de 900 caballos de fuerza.

El semblante del niño pasó desde la angustia a una total satisfacción en un par de segundos, pero generó una serie de comentarios respecto de lo peligroso que era llevar al pequeño en ese lugar y con la capota guardada.

Por lo mismo, preguntamos a marcas y expertos en seguridad vial si es correcto que un niño o niña viaje en un convertible con el techo abierto.

La verdad es que la legislación actual no especifica nada ni establece prohibiciones sobre esta particular pregunta y solo indica que:

A partir del 16 de marzo 2016: niñas y niños menores de 12 años deben ir siempre en el asiento trasero del vehículo, utilizando el cinturón de seguridad o sistema de retención infantil adecuado.

A partir del 17 de marzo 2017: Hasta cumplir 9 años (o estatura de 135 centímetros y 33 kilogramos de peso), los niños y niñas deben ir en un sistema de retención infantil apropiado según su edad, talla y peso.

Según indica Conaset, el motivo por el que los pequeños deben ir hasta los 12 años en los asientos traseros es porque “viajan más seguros atrás, porque los airbags no están diseñados para niños/as, sino para los adultos. En un impacto pueden causar serios daños, como graves quemaduras en la cara y asfixia”.

La entidad que vela por una mejor seguridad vial agrega sobre los menores de 9 años que “según cifras de la OMS, usados correctamente, los sistemas de retención infantil pueden reducir entre un 50% y un 80% las lesiones mortales y graves de bebés y niños ante un accidente de tránsito. ¡Un accidente de tránsito no es un choque en triciclo! Involucra mucha energía, por eso un niño/a no se puede proteger sin un sistema de retención infantil. Un impacto a 60 kilómetros por hora equivale a una caída desde un 5to piso de un edificio”.

Debido a esta razón, Conaset indica que “nunca lleves a un niño/a en brazos. No importa lo fuerte que lo sujetes, no podrás mantenerlo seguro en un accidente. Incluso puedes aplastar al niño/a”.

Las voces que llaman a la precaución

En nuestro país la oferta de convertibles no es muy amplia y va desde un Mazda MX-5 y un Ford Mustang Convertible a vehículos de marcas de gama alta, como los Clase C y Clase E Cabrio de Mercedes-Benz, BMW Serie 4 y M4 Cabrio, Porsche 718 Boxster y 911, Audi A5 Cabrio, Mini Cooper Cabrio, entre otros.

En Chile la ley sólo establece que los niños viajen en su sistema de retención infantil (SRI), independiente del tipo de carrocería. De no cumplirse esa obligación -llevar a un niño o niña menor de 12 años en el asiento delantero, o un/a menor de 9 años sin su SRI- es considerado una falta gravísima, lo que significa una multa de 1,5 hasta 3 UTM y la suspensión de licencia entre 5 y 45 días.

Ahora, aunque la normativa no lo puntualiza, de todas maneras hay voces que abordan el tema desde el confort y la seguridad que pueda ofrecer el asiento trasero para un pequeño en un auto descapotado, tal como indica el Dr. Sergio Rendich, Child Passenger Safety Technicians Instructor (CPST-I), y a cargo del Comité de Seguridad de Niños Pasajeros de la Sociedad Chilena de Pediatría, quien precisa que “respecto de los autos descapotables y el riesgo de los pasajeros adultos, según el The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) no parecen suponer un riesgo, especial para la seguridad de los pasajeros adultos. Nosotros en Chile no tenemos datos de riesgo vinculante entre el uso de autos descapotables y lesiones y/o mortalidad de niños pasajeros en este tipo de automóviles”.

El especialista, eso sí, precisa que “al tener un riesgo hipotético mayor de eyección fuera del auto, es muy importante que el niño pasajero se transporte en forma segura en su Sistema de Retención Infantil (SRI), acorde a las indicaciones del manufacturador del SRI y siguiendo las “Mejores Prácticas” en Seguridad de Niño Pasajeros, de la Academia Americana de Pediatría En Chile actualmente el porcentaje de mal uso de los SRI es muy alto, sobre un 90%, situación que se va a evidenciar al momento del choque (trauma de alta energía) y esto probablemente, va a tener también repercusiones en autos descapotables”.

Alberto Escobar, director de Movilidad de Automóvil Club de Chile y especialista en seguridad vial de la institución, hace una salvedad en cuanto a los roadster biplaza (como el Mazda MX-5) y los convertibles con dos filas de asientos.

Alberto Escobar, director de Movilidad de Automóvil Club de Chile

Para el experto, “no es recomendable transportar niños en aquellos vehículos deportivos tipo roadster, es decir, aquellos que solo tienen dos asientos. Generalmente, estos modelos no están diseñados para el transporte seguros de menores, mucho menos para la instalación de sillas, y tampoco están adaptados para ofrecer la comodidad que requieren este tipo de ocupantes en sus traslados”.

Escobar agrega que “los convertibles están diseñados para convivir con exposición al aire libre y al sol, características que no se alinean con la comodidad y confort necesario para traslado de niños al interior del vehículo. La exposición a condiciones climáticas extremas, como puede ser el sol o el frio, puede resultar más incómodo y peligroso para los niños en los viajes”.

En cuanto a la correcta ubicación e instalación de las sillas de niño, el Dr. Rendich complementa y señala que “s importante considerar que el automóvil descapotable debe tener el espacio suficiente para instalar el SRI a contramarcha, el mayor tiempo posible (que permita el SRI), por ejemplo hasta los 18 kilos (3 a 4 años) y posteriormente debe seguir usando un SRI convertible e integral (con arnés), el mayor tiempo posible que permita el manufacturador. En el caso de autos descapotables bajo mi opinión, es preferible un SRI de normativa americana, que tienen mayor cobertura de peso (sobre los 18 kilos), para poder continuar usando el arnés por el mayor tiempo que permita el SRI (peso y talla). Posteriormente se debe seguir con alzador con respaldo, también el mayor tiempo posible que permita el manufacturador, para finalmente seguir con un alzador sin respaldo hasta que el niño pasajero mida entre 145 a 150 cm (dependiendo tamaño del asiento y geometría cinturón de seguridad), garantizando que al sentarse el niño pasajero pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento, sus rodillas sobrepasen el borde del asiento y simultáneamente apoye ambos pies en el suelo del auto, junto al cinturón de seguridad bien posicionado en caderas, esternón y hombro y sin holguras”.

Las voces de las marcas de autos

Audi Chile, una de las marcas que ofrece un modelo convertible, también aconseja ir con el techo arriba cuando viajen niños, señalando desde la marca de los anillos que “nuestros Audi A5 Cabrio cuentan con sistema Isofix y Top Tether en los asientos traseros, por lo que existe la posibilidad de que niños puedan ir sentados en sillas con SRI. Ahora bien, debido a las condiciones del exterior como lo son la exposición al viento y el sol, se recomienda no llevar a niños con el techo descapotado, ya que exponerlos a quemaduras o efectos del aire libre que pueden ser perjudiciales para su salud”.

Desde BMW toman la misma postura de la seguridad. Fernando Cifuentes, Jefe de Inteligencia de Mercado, Especialista de Producto en BMW Group Chile, comentó que “en teoría (los niños) sí pueden ir con el techo descapotado, ya que el auto cuenta con un sistema de seguridad que en el caso de volcamiento se activan los arcos antivuelco que pueden ofrecer una mayor seguridad para que el pasajero no toque el suelo. Sin embargo, por lógica, podríamos considerar esta acción muy riesgosa, ya que el niño de todas maneras corre un riesgo al depender completamente de la sujeción que tenga la silla. Como marca recomendamos que, si se lleva un niño en un modelo cabrio, esto sea con la debida precaución y con el techo cerrado”.

Como se ve, si bien la legislación no prohíbe, expertos precisan que el sentido común también debe sentarse a la mesa a la hora de la decisión y, aunque el aire en la cara, el olor que puede llegar desde el exterior son sensaciones que a grandes y chicos les fascina, se debe priorizar siempre el cuidado de los niños, evitando exposiciones directas al sol y la incomodidad que pueda generar al circular en los límites de la velocidad permitida.