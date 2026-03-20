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    Un SUV pensado para el día a día familiar: así es el nuevo modelo de Mitsubishi

    El Destinator, un modelo familiar de siete asientos, llega al mercado local con foco en espacio interior, equipamiento y conducción en distintos terrenos.

     

    Pensado para familias grandes o para quienes buscan mayor espacio en el uso diario, Mitsubishi Motors presentó en Chile el Mitsubishi Destinator, un SUV de tres filas que se suma a un segmento en crecimiento en el mercado local.

    El lanzamiento se realizó en Museo de la Moda, instancia en la que la marca -representada en el país por Astara- dio a conocer una propuesta que busca responder a las necesidades de familias que requieren capacidad para siete pasajeros, junto con soluciones de confort y conectividad.

    En términos de diseño, el modelo adopta una estética alineada con el lenguaje actual de la marca, con una carrocería de líneas robustas y un despeje del suelo que apunta a facilitar su uso tanto en ciudad como en caminos fuera de asfalto. La configuración exterior se complementa con proporciones que priorizan el espacio interior, elemento central en este tipo de vehículos.

    El habitáculo está pensado para un uso familiar, con tres filas de asientos y configuraciones que permiten adaptar el espacio según las necesidades de carga o pasajeros. A esto se suman soluciones de conectividad y equipamiento que buscan facilitar la experiencia a bordo en trayectos cotidianos o viajes más largos.

    En el apartado dinámico, el modelo incorpora distintos modos de conducción que ajustan el comportamiento del vehículo según el tipo de superficie, desde asfalto hasta condiciones de baja adherencia. Este enfoque busca ampliar el rango de uso del SUV, especialmente en un país con diversidad de rutas y terrenos.

    La seguridad también forma parte de su configuración, con equipamiento que incluye sistemas de asistencia a la conducción orientados a la supervisión del entorno y apoyo en maniobras, además de elementos de protección para los ocupantes en todas sus versiones.

    El Mitsubishi Destinator ya se encuentra disponible en la red de concesionarios a nivel nacional, con un precio de entrada desde $19.990.000, en un segmento donde los SUV de tres filas continúan ampliando su presencia en el mercado local.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosMitsubishiDestinatorSUVAuto familiar+

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