Una alianza para facilitar el acceso a la electromovilidad en Chile

Inchcape y Copec Voltex anuncian una alianza estratégica que busca facilitar, impulsar y democratizar el acceso a la electromovilidad en Chile, para que más personas en el país puedan sumarse a ella.

El acuerdo permitirá a quienes adquieran un vehículo eléctrico de las marcas de Inchcape acceder de forma preferencial a la instalación de cargadores domiciliarios, recibir asesoría energética personalizada y disfrutar de beneficios exclusivos dentro del ecosistema Copec Voltex.

“Esta alianza es un paso concreto para generar un impacto en la industria e impulsar una movilidad más sostenible en el país. Queremos que la electromovilidad deje de ser una promesa, para convertirse en una experiencia tangible y cercana para las personas”, aseguró Jorge Maldonado, Managing Director de Inchcape Chile.

Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex, agregó: “Esta alianza permite integrar la experiencia de compra con soluciones de carga y asesoría personalizada, para que más personas puedan sumarse a la electromovilidad de manera fácil, informada y con respaldo. Así, estamos haciendo que la movilidad eléctrica deje de ser un privilegio, y se convierta en una opción concreta para más chilenos”.

Esta alianza está alineada con la meta global de Inchcape de alcanzar cero emisiones netas en 2040 y su plan Driving What Matters, que articula su compromiso con el medio ambiente, las comunidades y las prácticas responsables. Asimismo, refuerza la reciente adhesión de Inchcape Chile al Pacto Global de las Naciones Unidas.