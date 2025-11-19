Venta de vehículos usados crece en octubre y supera los 900 mil en 2025: ¿Qué marcas lideran?

La venta de vehículos livianos y medianos usados mostró un aumentó durante octubre, período en el que se transfirieron 93.001 unidades, lo que corresponde a un crecimiento del 3,5% en referencia al mismo mes de 2024, cuando se comercializaron 89.880.

Las cifras del mes presentadas en el informe de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem) muestran que el acumulado en 2025 es de 882.037, un 5,1% por encima de los números que se observaron en este época en 2024, con 839.296

Respecto de las marcas con más transferencias durante octubre, el ranking lo lideró Chevrolet (11.385), seguido por Hyundai (8.236), Toyota (7.108), Suzuki (6.645) y Nissan (6.590).

La marca del corbatín también aparece al frente del acumulado de 2025, con 105.992. Más atrás aparecen Hyundai (78.826), Toyota (67.740), Kia (64.795) y Nissan (63.480).

Por segmento, los vehículos de pasajeros lideraron las ventas con el 44,7%, seguido por los SUV (29,5%), las camionetas (19,8%) y comerciales (6%).

El reporte de Cavem también incluyó un capítulo especial para la marcas chinas, que entre los vehículos livianos y de pasajeros, donde representan el 10,8% de la participación del mercado, muy distinto a lo que sucede entre los 0 kilómetros, donde ocupan el 40%.

En el mercado de camiones de segunda mano, se transfirieron 4.001 unidades con un alza del 3,1%, en relación al mismo mes del año anterior (3.879), para un acumulado en 2025 de 35.640, 6% más que a esta misma altura del año pasado.