    Nueva Voge DS800X Rally: Una trail orientada a la aventura

    La marca premium de motocicletas amplía su presencia en el mercado nacional con la llegada de este modelo orientado al uso on/off road. Tiene motor bicilíndrico, equipamiento tecnológico y foco en la versatilidad.

     

    Voge sumó a su portafolio en Chile la nueva DS800X Rally, una motocicleta de doble propósito desarrollada para un uso mixto, tanto en carretera como fuera del asfalto, con una configuración pensada para recorridos largos y distintos tipos de terreno.

    El modelo está impulsado por un motor bicilíndrico de 798 cc, que entrega una potencia máxima de 93,8 Hp y un torque de 81 Nm. De acuerdo con cifras homologadas, registra un consumo aproximado de 19 km/l, lo que permite un equilibrio entre desempeño y eficiencia para viajes de mayor extensión.

    El modelo incorpora suspensiones KYB completamente ajustables, una horquilla de 43 mm regulable en precarga, compresión y extensión, mientras que atrás utiliza un monoamortiguador con depósito independiente.

    El sistema de frenos está a cargo de Nissin, con doble disco delantero y pinzas radiales de cuatro pistones. El ABS es desconectable de forma selectiva, ya sea en la rueda trasera o en ambas, una función pensada para facilitar la conducción fuera de ruta. A esto se suman llantas de radios cruzados de 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas atrás, junto a neumáticos Pirelli Scorpion Rally STR sin cámara.

    En tecnología, suma una pantalla TFT vertical a color que entrega información clave como marcha engranada, autonomía, modos de manejo y temperaturas. La conectividad con smartphone permite screen mirroring, mientras que el sistema de iluminación es full LED e incluye faros antiniebla.

    El equipamiento se completa con elementos orientados al confort y la protección, como asiento y puños calefaccionados, parabrisas ajustable, cubre manos, defensas laterales y barra porta accesorios, facilitando su uso en distintos climas y trayectos.

    La Voge DS800X Rally ya se encuentra disponible en el mercado chileno, con un precio de lista de $9.590.000 y una alternativa con bono comercial que reduce su valor a $8.990.000, además de una versión equipada con tres maletas que cuesta $9.990.000. El modelo cuenta con una garantía especial de dos años sin límite de kilometraje y está respaldado en Chile por RS-Shop.

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Minsal y Mineduc, los ministerios de las reformas pendientes del gobierno de Gabriel Boric

    Las entrevistas que retrataron un noticioso 2025

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

