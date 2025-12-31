Nueva Voge DS800X Rally: Una trail orientada a la aventura

Voge sumó a su portafolio en Chile la nueva DS800X Rally, una motocicleta de doble propósito desarrollada para un uso mixto, tanto en carretera como fuera del asfalto, con una configuración pensada para recorridos largos y distintos tipos de terreno.

El modelo está impulsado por un motor bicilíndrico de 798 cc, que entrega una potencia máxima de 93,8 Hp y un torque de 81 Nm. De acuerdo con cifras homologadas, registra un consumo aproximado de 19 km/l, lo que permite un equilibrio entre desempeño y eficiencia para viajes de mayor extensión.

El modelo incorpora suspensiones KYB completamente ajustables, una horquilla de 43 mm regulable en precarga, compresión y extensión, mientras que atrás utiliza un monoamortiguador con depósito independiente.

El sistema de frenos está a cargo de Nissin, con doble disco delantero y pinzas radiales de cuatro pistones. El ABS es desconectable de forma selectiva, ya sea en la rueda trasera o en ambas, una función pensada para facilitar la conducción fuera de ruta. A esto se suman llantas de radios cruzados de 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas atrás, junto a neumáticos Pirelli Scorpion Rally STR sin cámara.

En tecnología, suma una pantalla TFT vertical a color que entrega información clave como marcha engranada, autonomía, modos de manejo y temperaturas. La conectividad con smartphone permite screen mirroring, mientras que el sistema de iluminación es full LED e incluye faros antiniebla.

El equipamiento se completa con elementos orientados al confort y la protección, como asiento y puños calefaccionados, parabrisas ajustable, cubre manos, defensas laterales y barra porta accesorios, facilitando su uso en distintos climas y trayectos.

La Voge DS800X Rally ya se encuentra disponible en el mercado chileno, con un precio de lista de $9.590.000 y una alternativa con bono comercial que reduce su valor a $8.990.000, además de una versión equipada con tres maletas que cuesta $9.990.000. El modelo cuenta con una garantía especial de dos años sin límite de kilometraje y está respaldado en Chile por RS-Shop.