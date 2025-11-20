BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Volkswagen Camiones tiene un renovado portafolio Euro 6

    La marca presenta en Chile su nueva generación completamente rediseñada de las familias Delivery, Constellation y Meteor, para ofrecer mayor eficiencia, seguridad, tecnología y confort.

     
    Wander Malagrine

    Volkswagen dio el puntapié inicial a una nueva etapa en Chile con la presentación de su gama Euro 6, un largo desarrollo que redefine los estándares de la marca en la región.

    Las familias Delivery, Constellation y Meteor fueron renovadas desde su ingeniería, incorporando alrededor de 4.500 piezas nuevas y tecnologías capaces de elevar el rendimiento, el confort y la seguridad de operación.

    Wander Malagrine

    Entre las principales novedades destacan el sistema de postratamiento Euro 6 con inyección de Arla 32, la nueva transmisión automatizada V-Tronic de 12 velocidades y un panel central de 3,5 pulgadas que reúne más de 70 funciones electrónicas, incluyendo herramientas para optimizar la conducción.

    También se suman un volante multifuncional ajustable y soluciones que mejoran la ergonomía diaria del conductor.

    Wander Malagrine

    La eficiencia es otro eje clave. Los nuevos motores entregan mayor potencia, hasta un 15% más de torque y reducciones de consumo de hasta un 8%.

    La línea Delivery incorpora un freno motor un 20% más eficaz y un sistema de limpieza de emisiones que disminuye la necesidad de mantenimientos. A esto se agregan transmisiones automáticas y automatizadas más inteligentes y relaciones de eje diseñadas para cada operación.

    WANDER MALAGRINE

    En seguridad, Volkswagen eleva el estándar incorporando de serie ESC, ATC, frenos 100% neumáticos con ABS y EBD, HSA, luces LED DRL y cinturón de seguridad integrado al asiento, entre otros sistemas validados en pruebas extremas.

    Desarrollada a partir de estudios ergonómicos y de confort, la nueva gama ofrece una experiencia de conducción más cómoda, intuitiva y segura. Destacan los asientos con ajuste lumbar avanzado, el nuevo tapizado antibacteriano, y un mayor espacio de almacenamiento con soporte para celular integrado.

    Los modelos Constellation ahora pueden equiparse con suspensión de cabina de cuatro amortiguadores y suspensión delantera parabólica, a lo que se agrega una nueva caja de dirección, que permite un 30% menos de esfuerzo al conducir.

    Esta nueva gama ha sido bautizada como “Espectacular”, que tal como señala Cristián Morales, Brand Manager de VW Camiones y Buses en Chile, “es nuestra declaración de actitud, de cómo Volkswagen Camiones y Buses quiere enfrentar el futuro: con visión, innovación y propósito”.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosVolkswagenDeliveryConstellationMeteorCamiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La estatal Enap aumenta sus ganancias pese a la baja en sus ingresos

    Conaf anuncia investigación administrativa y revisión de protocolos de seguridad tras tragedia de Torres del Paine

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Ad portas de discusión en el Senado: Vallejo espera que discusión presupuestaria “se siga normalizando”

    Lo más leído

    1.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    2.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    3.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    4.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    5.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves
    Chile

    Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Conaf anuncia investigación administrativa y revisión de protocolos de seguridad tras tragedia de Torres del Paine

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast

    La estatal Enap aumenta sus ganancias pese a la baja en sus ingresos
    Negocios

    La estatal Enap aumenta sus ganancias pese a la baja en sus ingresos

    ¿Éramos más felices en 1975 o 2025? La preferencia de los chilenos y cómo se compara con el resto del mundo

    Justicia hispana condena a Meta a pagar US$ 550 millones a los medios digitales españoles por competencia desleal

    Qué es Gemini 3 y qué novedades trae la IA “más inteligente” de Google
    Tendencias

    Qué es Gemini 3 y qué novedades trae la IA “más inteligente” de Google

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania

    Soy psiquiatra de Harvard y esta dieta está mostrando mejoras en depresión y otros trastornos mentales

    Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026
    El Deportivo

    Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026

    El extraordinario formato que pretende Sudamérica para las Eliminatorias del Mundial 2030

    El millonario motivo por el que la directiva del Barcelona le pidió a Robert Lewandowski que deje de hacer goles

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región
    Cultura y entretención

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio
    Mundo

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Meta es condenada a pagar 479 millones de euros a medios digitales españoles por competencia desleal

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?