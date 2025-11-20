Volkswagen Camiones tiene un renovado portafolio Euro 6

Volkswagen dio el puntapié inicial a una nueva etapa en Chile con la presentación de su gama Euro 6, un largo desarrollo que redefine los estándares de la marca en la región.

Las familias Delivery, Constellation y Meteor fueron renovadas desde su ingeniería, incorporando alrededor de 4.500 piezas nuevas y tecnologías capaces de elevar el rendimiento, el confort y la seguridad de operación.

Wander Malagrine

Entre las principales novedades destacan el sistema de postratamiento Euro 6 con inyección de Arla 32, la nueva transmisión automatizada V-Tronic de 12 velocidades y un panel central de 3,5 pulgadas que reúne más de 70 funciones electrónicas, incluyendo herramientas para optimizar la conducción.

También se suman un volante multifuncional ajustable y soluciones que mejoran la ergonomía diaria del conductor.

Wander Malagrine

La eficiencia es otro eje clave. Los nuevos motores entregan mayor potencia, hasta un 15% más de torque y reducciones de consumo de hasta un 8%.

La línea Delivery incorpora un freno motor un 20% más eficaz y un sistema de limpieza de emisiones que disminuye la necesidad de mantenimientos. A esto se agregan transmisiones automáticas y automatizadas más inteligentes y relaciones de eje diseñadas para cada operación.

WANDER MALAGRINE

En seguridad, Volkswagen eleva el estándar incorporando de serie ESC, ATC, frenos 100% neumáticos con ABS y EBD, HSA, luces LED DRL y cinturón de seguridad integrado al asiento, entre otros sistemas validados en pruebas extremas.

Desarrollada a partir de estudios ergonómicos y de confort, la nueva gama ofrece una experiencia de conducción más cómoda, intuitiva y segura. Destacan los asientos con ajuste lumbar avanzado, el nuevo tapizado antibacteriano, y un mayor espacio de almacenamiento con soporte para celular integrado.

Los modelos Constellation ahora pueden equiparse con suspensión de cabina de cuatro amortiguadores y suspensión delantera parabólica, a lo que se agrega una nueva caja de dirección, que permite un 30% menos de esfuerzo al conducir.

Esta nueva gama ha sido bautizada como “Espectacular”, que tal como señala Cristián Morales, Brand Manager de VW Camiones y Buses en Chile, “es nuestra declaración de actitud, de cómo Volkswagen Camiones y Buses quiere enfrentar el futuro: con visión, innovación y propósito”.