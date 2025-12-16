SUSCRÍBETE POR $1100
    Volkswagen se atreve sin volante: el Gen.Urban ya rueda solo por la ciudad

    El prototipo de la marca alemana ya realiza trayectos urbanos, como parte de un programa que busca entender de qué forma se relacionan las personas con la conducción autónoma.

     

    Las calles de Wolfsburgo, en Alemania, ya tienen un nuevo protagonista. La conducción autónoma dejó de ser una idea futurista y comienza a materializarse en el día a día. Se trata del vehículo experimental Gen.Urban de Volkswagen, creado para desplazarse sin conductor en entornos urbanos, en una apuesta que inevitablemente recuerda al Cybercab que Tesla presentó hace un tiempo.

    El modelo ya está realizando recorridos de cerca de 20 minutos por distintos sectores de ciudad sede central del grupo automotriz. El trazado, de casi 10 kilómetros, incluye cruces con semáforos, rotondas, zonas residenciales, áreas industriales y tráfico real, replicando las condiciones cotidianas que enfrenta cualquier auto en la ciudad.

    Un vehículo pensado desde cero

    A diferencia de otros desarrollos, el Gen.Urban no deriva directamente de un modelo de producción de Volkswagen. Por tamaño se acerca a un compacto eléctrico, similar a un ID.3, pero su enfoque es completamente experimental. Está concebido con el más alto nivel de automatización y prescinde de volante y pedales tradicionales.

    Durante las pruebas, el pasajero se sienta en la posición del conductor, mientras que un operador de seguridad supervisa el trayecto desde el asiento del copiloto. En caso de ser necesario, este puede intervenir mediante un joystick especialmente desarrollado para controlar el vehículo.

    La experiencia del pasajero, en el centro

    Más allá de la tecnología, el objetivo principal del proyecto es entender cómo viven las personas la experiencia de viajar en un auto autónomo. Para eso, Volkswagen formó un equipo interdisciplinario con diseñadores, ingenieros de software, especialistas en factores humanos y expertos en materiales.

    Las pruebas buscan responder preguntas clave: cómo usan el tiempo los pasajeros, qué funciones digitales valoran más, si se sienten cómodos y qué tipo de interacción esperan con el vehículo. Incluso antes de iniciar el viaje, los usuarios pueden personalizar parámetros como la temperatura, la iluminación ambiental y la configuración del asiento, ya sea desde una aplicación o directamente en el auto.

    Inteligencia artificial y personalización

    El interior del Gen.Urban está pensado como un espacio flexible y adaptable. Al subir, el vehículo reconoce al pasajero y ajusta automáticamente la posición del asiento, mientras que el entorno digital se configura según sus preferencias, apoyado por sistemas de inteligencia artificial. La pantalla frontal, junto con la iluminación y el sonido, se adapta a distintos “ambientes”, reforzando la sensación de confort y control.

    Según explicó Nikolai Ardey, director de Innovación del Grupo Volkswagen, generar confianza es clave para que la conducción autónoma sea aceptada. “La tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés”, señaló, subrayando que estos aprendizajes serán útiles para futuras soluciones de movilidad en todas las marcas del grupo.

    Un paso más hacia la movilidad del futuro

    Esta fase inicial de pruebas se extenderá por varias semanas y, por ahora, está limitada a empleados de Volkswagen. Aunque el Gen.Urban no está destinado a la venta, los datos recopilados servirán como base para el desarrollo de futuros conceptos de interiores, experiencia de usuario y sistemas autónomos.

    Con este movimiento, Volkswagen se suma de lleno a la carrera por la conducción sin conductor, un terreno donde varias marcas ya están probando soluciones concretas. El desafío ahora no es solo tecnológico, sino también cultural: lograr que los usuarios confíen y se sientan cómodos dejando el control del auto en manos de la inteligencia artificial.

