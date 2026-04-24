Volvo impulsa nueva edición de Iron Women para sumar más conductoras al transporte de carga

Volvo Trucks Chile anunció la sexta edición del programa Iron Women, iniciativa que busca atraer a más mujeres al transporte de carga y fortalecer su participación en el sector.

El programa apunta no solo a la formación técnica, sino también a cambiar la percepción de la conducción de camiones, posicionándola como una carrera con proyección, estabilidad y autonomía. En esta línea, la compañía busca instalar una mirada más amplia sobre el rol de las conductoras, destacando su importancia en una industria esencial para el funcionamiento del país.

“Durante años hemos hablado de sumar más mujeres a la industria, pero hoy el desafío es más profundo: avanzar hacia espacios con mayores oportunidades de desarrollo. Queremos que ser conductora de camiones sea visto como una opción real, con proyección y orgullo”, asegura Marihen Palma, Subgerente de Marca y Comunicaciones de Volvo Chile.

La iniciativa contará con el respaldo de empresas del rubro como Sotraser, Transportes Nacionales Libertador, Jorquera Transportes, MPM, Transportes Bello y Veltis, varias de las cuales ya han incorporado conductoras formadas en versiones anteriores del programa.

Para esta edición, Iron Women ofrecerá 14 cupos dirigidos a mujeres interesadas en reconvertirse laboralmente o iniciar una nueva etapa profesional. El programa incluye un proceso formativo integral que contempla la obtención de licencia clase A-5, capacitación en conducción eficiente y segura a través de la Academia Volvo, y una práctica profesional en empresas de transporte.

El curso se desarrollará en Santiago, aunque también habrá opciones para quienes busquen desempeñarse en el norte del país bajo sistemas de turnos. A lo largo de sus versiones anteriores, el programa ya ha formado a más de 50 mujeres, muchas de las cuales hoy trabajan activamente en la industria.

Las postulaciones para Iron Women estarán abiertas hasta el 20 de mayo a través del sitio oficial de Volvo Chile.