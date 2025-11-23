BLACK SALE $990
La Tercera
    Mundo

    50 estudiantes logran escapar tras secuestro masivo en colegio católico en Nigeria: más de 250 siguen retenidos

    Los menores, junto a un grupo de profesores, permanecen retenidos desde el viernes en la Escuela Católica St. Mary’s, ubicada en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) informó este domingo que al menos 50 estudiantes que habían sido secuestrados el viernes desde la Escuela Católica St. Mary’s, ubicada en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger, lograron escapar de sus captores entre el viernes y el sábado. Sin embargo, más de 250 menores continúan en manos de grupos armados.

    Según el presidente regional de CAN, el obispo Bulus Dauwa Yohanna, los jóvenes —algunos de ellos de apenas 10 años— lograron huir de manera individual y reunirse con sus familias. “Hemos recibido buenas noticias: cincuenta alumnos escaparon y se han reunido con sus padres. Pudimos confirmarlo cuando decidimos contactar y visitar a algunos padres”, señaló en un comunicado.

    El ataque, perpetrado por hombres armados, dejó en total 303 estudiantes y 12 profesores secuestrados, de acuerdo con las cifras reportadas tanto por CAN como por autoridades locales. Tras la fuga de medio centenar de alumnos, aún permanecen cautivos 253 menores —incluidos tres hijos de trabajadores del establecimiento— junto a los doce docentes.

    Las autoridades nigerianas ordenaron el cierre temporal de 41 internados en los estados de Níger, Kebbi, Plateau y Benue, considerados entre los principales focos de secuestros masivos y ataques a civiles. En paralelo, se desplegaron unidades tácticas de la Policía, fuerzas militares y organismos de seguridad para realizar labores de búsqueda y rescate.

    La comunidad internacional también reaccionó al nuevo secuestro. Durante su tradicional oración del Ángelus, el Papa León XlV pidió la liberación inmediata de los estudiantes y profesores, afirmando sentir “gran dolor, especialmente por los jóvenes que han sido capturados y por sus angustiadas familias”, e instó a las autoridades nigerianas a actuar “de manera oportuna” para garantizar su retorno.

