88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

Durante la jornada de este sábado, 88 naciones firmaron la llamada “Declaración de Delhi”, en la que se establece un marco ético y legal para la utilización de la inteligencia artificial (IA).

La instancia resultó como la conclusión de la Cumbre de Impacto IA de 2026, desarrollada durante la última semana en Nueva Delhi, India, y que se habría extendido hasta esta jornada debido a desacuerdos existentes en el texto final.

“La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras”, señala el texto divulgado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India.

Entre los firmantes del acuerdo se encontrarían Estados Unidos, China y la Unión Europea . Según el reporte de las agencia EFE y AFP, lo que permitió la firma del acuerdo fue establecer las directrices como “voluntarias y no vinculantes”. Hasta el viernes, al menos 12 naciones no estaban dispuestas a la firma.

En el acuerdo firmado, las naciones se comprometen, entre otras cosas, a la creación de un “almacén global”, donde se compartirán manuales que permitan frenar errores de la IA antes que sean peligrosos, además de una “carta de democratización”, para que países más pobres puedan acceder a chips a “precio justo”.

Por otro lado, el acuerdo también establece la priorización del uso de la IA en sectores como la medicina y la agricultura por medio de modelos de acceso abierto. Además, se buscará crear un plan de contingencia laboral ante el impacto de la automatización masiva.