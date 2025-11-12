OFERTA ELECCIONES $990
    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven

    Cuando este jueves se cumple una década de los atentados de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis, la amenaza terrorista sigue presente en Francia, pero ha cambiado de forma. Ahora proviene de individuos cada vez más jóvenes que se radicalizan por sí mismos en el territorio nacional a través de las redes sociales y al margen de las organizaciones islamistas tradicionales, sostiene Laurène Renaut, profesora de la Sorbona y especialista en círculos yihadistas en línea.

    Por 
    Baptiste Coulon/RFI
    El alcalde de Saint-Denis, Mathieu Hanotin (izquierda), y el primer ministro francés, Jean Castex, participa en una ceremonia conmemorativa del quinto aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015, en 2020. Foto: Archivo Christophe Archambault

    La amenaza terrorista se está volviendo más joven en Francia. ¿Cuáles son los diferentes perfiles de jóvenes radicalizados que observa?

    Efectivamente, desde 2023, el 70% de las personas detenidas por planear atentados yihadistas tenían menos de 21 años. Pero no existe un perfil tipo, ya que la radicalización es un fenómeno multifactorial. El denominador común entre estos jóvenes es la búsqueda de identidad, el sentimiento de injusticia que los empuja a consumir, a veces de forma frenética, publicaciones violentas, incluso ultraviolentas, en línea. Algunos consultan contenidos un poco más teóricos que pretenden explicarles cómo ser, según la propaganda yihadista, “un verdadero musulmán”.

    En los últimos años se ha observado una adaptación de los propagandistas a este público cada vez más joven. Sus videos insisten mucho en su sentimiento de aislamiento o encierro en la sociedad, en la escuela o en su familia. Utilizan estos sentimientos para explicarles que, si se sienten diferentes, si se sienten marginados, tal vez sea porque Alá los ha llamado y les ha encomendado la misión de combatir. Aprovechan ciertas vulnerabilidades preexistentes.

    Policías franceses con escudos protectores forman fila cerca de la sala de conciertos Bataclan tras los tiroteos mortales en París, el 14 de noviembre de 2015. Foto: Archivo Christian Hartmann

    ¿Cómo se explica este repentino rejuvenecimiento de la amenaza terrorista en Francia?

    En primer lugar, hay que recordar que el rejuvenecimiento no es algo nuevo. En las primeras generaciones de yihadistas teníamos perfiles con edades medias que oscilaban entre los 30 y los 35 años. Luego, con la organización Estado Islámico, a partir de 2014-2015, se rejuveneció, con una media de edad de entre 25 y 27 años. A finales de 2023 se observa un fuerte rejuvenecimiento de los perfiles radicalizados.

    Lo explico por el ajuste de la propaganda yihadista a las nuevas plataformas que atraen a los más jóvenes, como TikTok. Estas han acelerado el fenómeno de la autorradicalización. Un fenómeno que no existía o era muy escaso hace menos de 10 años. Antes, la radicalización era un proceso más o menos lento. La radicalización se producía a través de encuentros fuera de línea, aunque también podían influir algunos factores relacionados con el entorno familiar. Los intercambios en línea eran, en definitiva, minoritarios en el proceso de radicalización.

    Con plataformas como TikTok, dotadas de sistemas de recomendación algorítmica cada vez más potentes, algunos jóvenes se aíslan más fácilmente que antes. Si se consultan contenidos yihadistas, es posible que, en cuestión de horas, solo se reciban contenidos de propaganda yihadista en plataformas como TikTok.

    La consecuencia es la siguiente: desde finales de 2023 se observa que los plazos de radicalización son cada vez más rápidos entre los más jóvenes. En otras palabras, la brecha entre el momento en que un joven consume propaganda yihadista en línea y el momento en que expresa su deseo de pasar a la acción es cada vez más rápida. Algunos jóvenes, al entrar en contacto con la propaganda yihadista, dan el paso de inmediato.

    Espectadores invaden el campo del Stade de France tras el partido amistoso internacional de fútbol entre Francia y Alemania, en Saint Denis, a las afueras de París, el 13 de noviembre de 2015. Foto: Archivo Michel Euler

    Usted mencionaba la adaptación de los propagandistas a este rejuvenecimiento de la amenaza. ¿Cómo lo hacen?

    Las técnicas utilizadas son cada vez más sofisticadas. Se observan tácticas de phishing a través de los videojuegos, lo que yo denomino la “gameficación” de la radicalización. En algunas plataformas de videojuegos como Roblox, algunos propagandistas recrean batallas ganadas por los yihadistas en el frente iraquí-sirio. Es posible hacer que algunos jóvenes asuman el papel de combatientes del Estado Islámico.

    Pero el aspecto lúdico no es más que un pretexto para entrar en contacto con ellos a través de los servicios de mensajería de estas plataformas de juegos. Entonces se repite una narrativa similar a la explicada anteriormente. Los propagandistas les ofrecen contenidos violentos para que los vean y luego tratan de sensibilizarlos sobre ciertas injusticias que sufrirían los musulmanes en el mundo. Estas plataformas se encuentran entre los nuevos vectores de radicalización de los más jóvenes.

