Mundo

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Por 
Europa Press
El presidente palestino Mahmoud Abbas se dirige a la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Brendan McDermid

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha pedido a la Administración de Donald Trump que reconsidere su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU, que comenzará en septiembre y en la que varios países tienen previsto anunciar su reconocimiento de Palestina como Estado.

“La Presidencia (palestina) ha instado al Gobierno estadounidense a reconsiderar y revocar su decisión de denegar los visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina que planea asistir a las reuniones de la Asamblea General de la ONU”, reza un comunicado de la oficina de Abbas, que ha expresado su “profundo pesar y consternación” por el anuncio de Washington.

Así, ha asegurado que “esta decisión contraviene” tanto el Derecho Internacional como el acuerdo suscrito entre la organización internacional y Estados Unidos (firmado en 1947), que obliga a este último a emitir visados a los representantes y empleados de los Estados miembros, y de aquellos asociados a las actividades de la ONU. “Especialmente desde que el Estado palestino es un miembro observador”, ha agregado.

Por último, ha reafirmado su compromiso con el Derecho Internacional, con las resoluciones de legitimidad internacional y todas sus obligaciones en materia de paz, tal y como ha trasladado Abbas “a todos los líderes mundiales, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump”.

Por su parte, Naciones Unidas, que ha confirmado que tiene intención de abordar esta situación con el Departamento de Estado norteamericano, ha mostrado su esperanza en que “esto se resuelva” y ha dicho que les “gustaría que todos los diplomáticos y delegados con derecho” a ir a la sede “puedan viajar libremente”, según ha declarado el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

“Es importante que todos los Estados miembros, observadores permanentes, puedan estar representados, especialmente, creo que en este caso, como sabemos, con la próxima reunión sobre la solución de dos Estados que Francia y Arabia Saudita organizarán al inicio de la Asamblea General”, ha explicado durante su intervención.

Horas antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había anunciado que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina, liderada por Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), matizando que declarará una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante la ONU.

La revocación, tal y como ha esgrimido, ha venido dada por el “incumplimiento de sus compromisos” y por “socavar las perspectivas de paz” dentro del conflicto abierto en la Franja de Gaza entre Israel y las milicias palestinas. Para ello, insiste en que deben “repudiar sistemáticamente el terrorismo”.

Francia, Reino Unido, Canadá o Australia entre otros tenían previsto, en este foro, anunciar su reconocimiento al Estado palestino, una decisión reprochada por Estados Unidos e Israel al considerar que es contraproducente para la paz y declarar una “capitulación” frente a Hamas.

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: "El 'nunca más' significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia"
Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago
"Era un peso": el sincero descargo de Carlos Palacios en su delicado momento en Boca Juniors
Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU
¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
