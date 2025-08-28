Abren cápsula del tiempo de Princesa Diana: ¿Qué objetos contenía?

A principios de los 90 se puso la primera piedra del futuro edificio Variety Club, en el hospital Great Ormond Street de Londres. Una ocasión que quisieron conmemorar con una cápsula del tiempo que se enterró en sus cimientos y que contenía objetos seleccionados por la presidenta honoraria de la institución: Diana de Gales.

Este martes, a más de tres décadas de ese acontecimiento, la caja de madera, revestida de plomo, fue abierta por personal que trabajaba en el hospital pediátrico en 1991, junto a varios de los nacidos allí en esa fecha, revelando a las nuevas generaciones 10 artículos representativos de los años 90.

Los objetos fueron elegidos por la desaparecida princesa británica junto a dos niños que eran pacientes del lugar y ganaron un concurso para realizarlo: David Watson, en esos días de 11 años, y Sylvia Foulkes, que entonces tenía 9 años.

¿Qué contenía la cápsula?

Entre los que se destacan el CD Rhythm of Love, de Kylie Minogue; un televisor de bolsillo, una calculadora solar y un ejemplar del periódico británico The Times de esos días, en cuya portada se lee entre sus titulares: “EE.UU. rechaza petición de aviones de guerra iraquíes mientras los rebeldes se acercan”.

Entre los objetos desenterrados está el CD Rhythm of Love, de Kylie Minogue.

Además de una colección de monedas británicas, un recipiente con cinco semillas de árboles, el holograma de un copo de nieve, una hoja de papel reciclado, un pasaporte europeo y una fotografía de la misma Diana.

Todos los que originalmente iban a ser desenterrados “en cientos de años”, pero que fueron sacados de su cápsula del tiempo mucho antes, por las necesidades de mayor espacio para la construcción de una unidad de oncología pediátrica en el hospital.

En la caja también se encontró un televisor de bolsillo.

Ante el descubrimiento de los objetos, Janet Holmes, quien era parte de su personal a inicios de los 90, declaró a la prensa que “me trajo muchísimos recuerdos ver el televisor de bolsillo que había allí. Le había comprado uno a mi marido en su día, para cuando se tomaba un descanso mientras conducía su autobús por el país. ¡Eran carísimos entonces!”.