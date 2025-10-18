Accidente de un bus de pasajeros en Brasil deja a 15 personas fallecidas

Un accidente de un bus de transporte de pasajeros en Brasil provocó la muerte de 15 personas durante la madrugada de este sábado.

El siniestro vial se habría producido en la ciudad de Saloá, en la región de Pernambuco, noroeste de Brasil, por causas que todavía se encuentran en investigación por la policía brasileña.

Como primera hipótesis que maneja la Policía Federal de Carreteras de Brasil, según detalla Reuters, estaría que el conductor habría perdido el control del autobús.

Según explicaron, el chofer se habría desviado al carril contrario, chocado contra unas piedras ubicadas en la berma de la autopista y luego contra un terraplén de arena, con lo que habría finalmente volcado

Según reporta CNN Brasil con información de la Policía Federal de Carreteras, el bus llevaba más de 30 pasajeros a bordo. Además de los fallecidos, otras 17 personas habrían sido trasladadas al Hospital Regional Dom Moura, con dos de ellas en estado crítico.

El mismo medio también detalla que al conductor, que sufrió lesiones leves, se le habría realizado un test de alcoholemia, que habría resultado negativo.

Por otro lado, también se detalló que algunas de las víctimas habrían salido eyectadas del vehículo, lo que hace pensar que iban sin ocupar el cinturón de seguridad.