SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

La "detonación masiva", que destruyó una fábrica de explosivos militares y de demolición, fue tan poderosa que hizo temblar casas a kilómetros, dejando escombros carbonizados y vehículos destrozados en una vasta zona.

Por 
Lya Rosen

Diecinueve personas se encuentran desaparecidas, presumiblemente muertas, después de que una explosión masiva destruyera este viernes un edificio de Accurate Energetic System en Tennessee, Estados Unidos, afirmaron las autoridades locales.

La explosión ocurrió en la mañana -alrededor de las 7:45 hora local- en la industria que fabrica explosivos militares y de demolición, y fue calificada como una “detonación masiva” tan poderosa que hizo temblar casas a kilómetros, dejando escombros carbonizados y vehículos destrozados en una vasta zona.

Como informó CNN Internacional, el estallido, ocurrido cerca del sector rural de Bucksnort, dejó varios muertos y desaparecidos. El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, afirmó que hay víctimas mortales, pero no quiso dar un número todavía, asegurando solo que “nos faltan 19 almas”.

Además, como consignó BBC, Davis dijo que la planta estaba en funcionamiento cuando ocurrió la explosión, detallando que sus empleados acababan de llegar a trabajar y “ahora podrían estar desaparecidos o fallecidos”.

El sheriff también se refirió a las medidas que se tomaron tras el hecho, asegurando que Accurate Energetics Systems ya había cesado sus operaciones. “Se están centrando en sus familias y sus empleados”, añadió.

Además dijo que investigadores de varias agencias han estado trabajando para saber la causa de la explosión, pero aún no habían determinado qué la causó.

Por su parte, el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, indicó que en la empresa trabajaban unos 80 empleados, pero se desconocía cuántos de ellos se encontraban en el edificio cuando ocurrió la explosión e indicó que este quedó completamente destruido.

Poco después del hecho, tres personas con heridas leves fueron atendidas en las instalaciones médicas TriStar en Dickson, según informó Casey Stapp, portavoz de TriStar Health. El mismo funcionario añadió que dos fueron dadas de alta y una seguía recibiendo tratamiento en urgencias.

Otros medios de comunicación locales afirmaron que las víctimas también estaban siendo tratadas en otros hospitales de la zona.

Accurate Energetic Systems, que está ubicada aproximadamente a una hora al suroeste de Nashville, Tennessee, en un terreno de aproximadamente 1.300 acres -unas 526 hectáreas-, producía C-4, TNT y otros explosivos militares y comerciales de alto grado, que también eran almacenados en el lugar.

Más sobre:ExplosiónFábrica de MunicionesTennesseeEstados UnidosMuertosDesaparecidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Municipalidad de La Florida afirma llevar más de 70% de avance en el desalojo de Toma Dignidad

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”

Aclara y CAP ingresan adenda para evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Trump cumple su amenaza: anuncia arancel adicional de 100% a China y controles al comercio de software

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo
Chile

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Municipalidad de La Florida afirma llevar más de 70% de avance en el desalojo de Toma Dignidad

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”
Negocios

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”

Aclara y CAP ingresan adenda para evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco

Trump cumple su amenaza: anuncia arancel adicional de 100% a China y controles al comercio de software

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Se lo dedicó a su padre, entre lágrimas: el emotivo gol del hijo de Miguel Ángel Russo
El Deportivo

Se lo dedicó a su padre, entre lágrimas: el emotivo gol del hijo de Miguel Ángel Russo

En vivo: Chile se enfrenta a Perú en La Florida

Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí
Cultura y entretención

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee
Mundo

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Las reacciones en Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida