Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

Diecinueve personas se encuentran desaparecidas, presumiblemente muertas, después de que una explosión masiva destruyera este viernes un edificio de Accurate Energetic System en Tennessee, Estados Unidos, afirmaron las autoridades locales.

La explosión ocurrió en la mañana -alrededor de las 7:45 hora local- en la industria que fabrica explosivos militares y de demolición, y fue calificada como una “detonación masiva” tan poderosa que hizo temblar casas a kilómetros, dejando escombros carbonizados y vehículos destrozados en una vasta zona.

Como informó CNN Internacional, el estallido, ocurrido cerca del sector rural de Bucksnort, dejó varios muertos y desaparecidos. El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, afirmó que hay víctimas mortales, pero no quiso dar un número todavía, asegurando solo que “nos faltan 19 almas”.

Además, como consignó BBC, Davis dijo que la planta estaba en funcionamiento cuando ocurrió la explosión, detallando que sus empleados acababan de llegar a trabajar y “ahora podrían estar desaparecidos o fallecidos”.

El sheriff también se refirió a las medidas que se tomaron tras el hecho, asegurando que Accurate Energetics Systems ya había cesado sus operaciones. “Se están centrando en sus familias y sus empleados”, añadió.

Además dijo que investigadores de varias agencias han estado trabajando para saber la causa de la explosión, pero aún no habían determinado qué la causó.

Por su parte, el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, indicó que en la empresa trabajaban unos 80 empleados, pero se desconocía cuántos de ellos se encontraban en el edificio cuando ocurrió la explosión e indicó que este quedó completamente destruido.

Poco después del hecho, tres personas con heridas leves fueron atendidas en las instalaciones médicas TriStar en Dickson, según informó Casey Stapp, portavoz de TriStar Health. El mismo funcionario añadió que dos fueron dadas de alta y una seguía recibiendo tratamiento en urgencias.

Otros medios de comunicación locales afirmaron que las víctimas también estaban siendo tratadas en otros hospitales de la zona.

Accurate Energetic Systems, que está ubicada aproximadamente a una hora al suroeste de Nashville, Tennessee, en un terreno de aproximadamente 1.300 acres -unas 526 hectáreas-, producía C-4, TNT y otros explosivos militares y comerciales de alto grado, que también eran almacenados en el lugar.