Al menos 30 muertos y varios secuestrados tras ataques armados en comunidades del oeste de Nigeria

Las autoridades de Nigeria confirmaron este sábado la muerte de al menos 30 personas y un número indeterminado de secuestrados, después de que hombres armados atacaran varias comunidades y prendieran fuego a múltiples viviendas en el oeste del país, específicamente en el estado de Níger.

“El 14 de febrero de 2026, alrededor de las 6.00 horas (02.00 de Chile) se recibió un informe que indicaba que, alrededor de las 3.00 horas, presuntos bandidos invadieron la aldea de Tunga-Makeri a través del distrito de Shafachi, Gobierno local de Borgu . Durante el ataque, seis personas perdieron la vida”, indicó Wasiu Abiodun, el portavoz de la Policía del estado de Níger, en el noroeste de Nigeria, sobre el primero de los ataques.

Tras esa primera acometida, los atacantes, que se movilizaban en motocicletas, avanzaron hacia otras zonas ante la poca resistencia de las fuerzas de seguridad y continuaron incendiando viviendas.

Entre ellas la aldea de Konsoko, donde de acuerdo a Jeremiah Timothy, uno de sus residente que huyó a una localidad cercana, el ataque comenzó en las primeras horas del día.

“Al menos 26 personas han muerto hasta ahora en el pueblo después de incendiar la comisaría” , declaró Timothy, añadiendo que los atacantes entraron en Konkoso alrededor de las 6 de la mañana, disparando indiscriminadamente.