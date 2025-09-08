Al menos cinco muertos y más de una docena de heridos deja tiroteo en Jerusalén

Al menos cinco muertos y más de una docena de heridos dejó un tiroteo ocurrido durante la jornada de este lunes en el norte de Jerusalén.

Según informó el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel a través de su cuenta de Twitter, “este es el mal que enfrenta Israel. Dos terroristas abrieron fuego en un autobús en Jerusalén, atacando a pasajeros, transeúntes y a cualquiera que estuviera a su alcance”.

“La guerra que libra Israel es para todos los que luchan contra el terrorismo”, añadieron.

Los hechos se habrían desarrollado pasadas las 10 de la mañana hora local, donde por razones que se desconocen dos sujetos abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo a lo informado por los medios israelíes, los atacantes habrían subido a un autobús disparando contra los pasajeros y habrían sido neutralizados en el lugar.

Hasta el lugar de los hechos habría llegado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.