Mundo

Al menos cuatro muertos y 10 heridos deja ataque de las fuerzas rusas sobre Kiev

El Ejército ucraniano ha informado de que Rusia ha utilizado en esta ocasión cerca de 650 proyectiles, entre ellos 600 drones.

Por 
Europa Press
Shahed-136

Al menos cuatro personas han muerto y otras diez han resultado heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana, en particular sobre el distrito de Solomiansk.

Entre los fallecidos hay una menor de edad, ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. El ataque ha caído sobre una veintena de localizaciones de seis distritos de la capital ucraniana sobre las 5:45, hora local.

Otras treinta personas han resultado heridas debido a estos ataques que han caído sobre Belotserkiv, Obujov, o Borispol, entre otros distritos, que el presidente Volodimir Zelenski ha calificado como “masivos”.

“Un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes”, ha denunciado Zelenski, quien ha cifrado en “en casi 500” los drones y en más de 40 los misiles que Rusia ha utilizado durante doce horas para disparar no sólo contra Kiev sino contra otras localidades como Jmelnitski, Sumi, Nikolaev, Odesa, o Chernígov.

“Este vil ataque se produjo prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando, y merece la mayor presión del mundo”, ha dicho el presidente ucraniano en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Zelenski ha afirmado que Rusia puede continuar esta guerra gracias a los réditos de la venta de energía, en clara alusión a los aliados de Kiev para que terminen de cortar el suministro, al tiempo que ha hecho un guiño al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus esfuerzos para “detener cualquier importación rusa”.

“Ha llegado el momento de tomar medidas decisivas, y contamos con una respuesta contundente de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20”, ha dicho.

En paralelo, un ataque de las fuerzas rusas sobre Zaporiyia ha dejado decenas de heridos. “El enemigo ha lanzado al menos ocho ataques contra el territorio de la ciudad de Zaporiyia, desde la 1.00 de la madrugada hasta las 5.30”, ha comunicado el gobernador de la provincia, Ivan Fedorov.

El mayor número de afectados se ha registrado en el distrito de Shevchenkivski. En total, más de 70 personas han resultado heridas por estos ataques a gran escala, según ha cifrado el ministro del Interior, Igor Klimenko. “En algunos lugares, el ataque enemigo ha destruido barrios enteros”, ha denunciado.

“Este ataque ruso es un atentado contra la humanidad, una manifestación pública de odio hacia todo lo pacífico”, ha dicho el ministro del Interior.

El Ejército ucraniano ha informado de que Rusia ha utilizado en esta ocasión cerca de 650 proyectiles, entre ellos 600 drones. En total, ha logrado repeler 611 entre drones y misiles de crucero.

Rusia destaca éxito de los ataques

El Ministerio de Defensa ruso ha destacado este domingo el éxito del “ataque masivo” contra la industria militar-industrial ucraniana gracias al uso de “armas de precisión de largo alcance, aéreas y marítimas, y drones de ataque”.

“Se alcanzaron los objetivos del ataque, todos los objetos designados fueron alcanzados”, ha señalado en un comunicado en el que se desglosa otras operaciones de las Fuerzas Armadas en las últimas horas.

