    Mundo

    Al menos siete muertos y 15 heridos tras ataque ruso contra instalaciones portuarias en región ucraniana de Odesa

    El gobernador regional afirmó que misiles balísticos impactaron el lugar, incendiando varios camiones, mientras los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por las constantes alertas aéreas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    Al menos siete personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque efectuado este viernes por el ejército de Rusia contra la infraestructura portuaria en la ciudad ucraniana de Odesa, según un balance preliminar.

    El gobernador regional, Oleg Kiper, informó de la cifra de víctimas a través de su canal de Telegram, donde denunció que “esta tarde el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria” con misiles balísticos.

    Los heridos fueron hospitalizados y los médicos “están brindando toda la asistencia necesaria”, dijo Kiper, agregando que los servicios de emergencia y operativos enfrentaron dificultades para responder al ataque debido a las constantes alertas aéreas en la región.

    Odesa ha sido objeto de intensos ataques aéreos en las últimas semanas y actualmente hay rescatistas de 12 regiones desplegados para ayudar a gestionar las consecuencias de los reiterados atentados rusos.

    Como resultado de este último ataque, se incendiaron varios vehículos, en su mayoría camiones, en el estacionamiento portuario.

    Hasta el momento, las autoridades rusas no han hecho comentarios sobre el incidente.

