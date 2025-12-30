SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Riad muestra su "decepción" con las recientes acciones emiratíes tras los ataques de separatistas respaldados por Abu Dhabi.

    Por 
    Europa Press
    Pedido de Arabia Saudita se produce en medio de un repunte de los combates con los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldados por Abu Dhabi.

    El Gobierno de Arabia Saudita ha reclamado este martes a Emiratos Árabes Unidos (EAU) que acepte la exigencia de las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente y “retire sus fuerzas militares de territorio yemení en 24 horas”, en medio del repunte de los combates con los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldados por Abu Dhabi.

    “El Reino recalca la importancia de que el hermano EAU acepte la petición de Yemen para que todas sus fuerzas abandonen Yemen en 24 horas y detener cualquier apoyo militar o financiero a cualquier parte en Yemen”, ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores saudita a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

    Así, Arabia Saudita ha expresado su esperanza de que “la sabiduría, los principios de hermandad, la buena vecindad, los firmes lazos entre países del Consejo de Cooperación del Golfo y los intereses del hermano Yemen prevalezcan”, antes de reclamar a EAU que “dé los pass necesarios para reservar las relaciones bilaterales entre dos países hermanos, que el Reino aboga por reforzar, y continuar los esfuerzos conjuntos para el bienestar, prosperidad y estabilidad de los países de la región”.

    Riad ha mostrado sin embargo su “decepción” con las recientes acciones emiratíes, “presionando al CTS para llevar a cabo operaciones militares en la frontera sur del Reino, en las provincias de Hadramut y Al Mahara”, algo que ha descrito como “una amenaza para su seguridad nacional” y “la seguridad y estabilidad de Yemen y la región”.

    “Los pasos dados por EAU son muy peligrosos, inconsistentes con los principios por los que fue establecida la Coalición para Restaurar la Legitimidad en Yemen y no benefician su objetivo de lograr seguridad y estabilidad en Yemen”, ha zanjado, tras los últimos contactos bilaterales para intentar contener las tensiones y alcanzar una solución negociada.

    El comunicado ha sido publicado horas después de que la coalición encabezada por Arabia Saudita -de la que es parte EAU- bombardeara “armas y vehículos de combate” supuestamente transportados en dos barcos desde territorio emiratí a las fuerzas del CTS, que aspira a la creación de un Estado en territorio de Yemen.

    Riad ha acusado durante los últimos días al CTS de provocar una “escalada injustificada” al actuar de forma “unilateral” con ataques en posiciones militares del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y ha instado al grupo a retirarse pacíficamente de las citadas dos provincias.

    Por su parte, el presidente yemení reconocido internacionalmente, Muhamad al Alimi, ha agradecido el apoyo de Arabia Saudita y ha dado un ultimátum de 24 horas a las fuerzas emiratíes para que abandonen el país. “El papel de EAU se ha dirigido contra el pueblo de Yemen”, ha denunciado, al tiempo que ha confirmado el fin de los acuerdos de defensa con las autoridades emiratíes.

    El CTS ya lanzó en agosto de 2019 una ofensiva que les llevó a hacerse con Adén, sede de las autoridades reconocidas internacionalmente tras ser expulsadas en 2015 de la capital, Saná, por parte de los hutíes, si bien finalmente alcanzaron un acuerdo de alto el fuego que derivó en su retirada de la ciudad.

    Aunque los separatistas tienen una agenda enfrentada con la del Gobierno de Al Alimi, ambos intentaron hacer causa común y aceptaron formar parte de la coalición liderada por Arabia Saudita que intervino en marzo de 2015 contra los hutíes, que controlan la capital y otras zonas del país.

