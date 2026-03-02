Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

La Cancillería de Argentina confirmó este domingo la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien permanecía detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.

El ministro de Exteriores, Pablo Quirno, informó la excarcelación a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde indicó que el suboficial, que se encontraba “en situación de desaparición forzada” desde el 8 de diciembre de 2024, ya abandonó territorio venezolano.

En el mismo mensaje, el jefe de la diplomacia argentina expresó su “reconocimiento” a gobiernos “aliados”, destacando el “firme apoyo” de Italia y de Estados Unidos para presionar a Caracas, así como el rol de la ONG Foro Penal, el cual calificó como “fundamental”.

Llamado por otros detenidos

En la declaración, la autoridad también solicitó la “inmediata liberación” de otros detenidos en Venezuela, entre ellos el ciudadano argentino Germán Giuliani.

Asimismo, recalcó que “la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”.

Detención y acusaciones

Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia, con el objetivo -según su versión- de reunirse con su esposa de nacionalidad venezolana y la hija de ambos.

Las autoridades venezolanas, en tanto, negaron esta versión y lo acusaron de mantener supuestos “vínculos con el terrorismo”, en el marco de una presunta conspiración internacional contra el presidente Nicolás Maduro.

El anuncio se produce luego de que el Parlamento venezolano aprobara a fines de febrero una ley de amnistía que permite excarcelar a personas que hayan cometido delitos desde 1999.

Según el gobierno de Venezuela, ya se han recibido 1.557 solicitudes en el marco de esta normativa, la cual contempla distintos eventos, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio de 2004 y protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.