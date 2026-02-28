Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán la madrugada de este sábado, el gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció que elevarían el nivel de seguridad en todo el país a nivel “alto” .

La determinación fue explicada por la Oficina del Presidente de la República de Argentina (OPR Argentina) en un comunicado público.

“La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y a la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, detalla el texto.

Según detallan desde la OPR, habrá un reforzamiento preventiva de diversos dispositivos de protección. También habrá un refuerzo “de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

“El Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”, agregaron sobre las medidas aplicadas.

También se suma el “refuerzo en los controles de ingreso y egreso del país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideras sensibles”.