Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

La tarde de este jueves, más de 10 personas fueron detenidas por la Policía Federal en Buenos Aires, luego de que se produjeran incidentes durante la protesta convocada por diferentes gremios de trabajadores y grupos de izquierda frente al Congreso, en rechazo a la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados argentina.

Una manifestación que, como consignó el diario La Nación, se desarrolló sin sobresaltos hasta las 16:00 horas (misma hora en Chile), cuando comenzaron los primeros incidentes entre la fuerza policía -junto con Gendarmería- y un pequeño grupo de manifestantes que empezó a arrojar botellas y a tratar de derribar las vallas de protección del edificio parlamentario, en la avenida Rivadavia de la capital transandina.

Argentina pegando fogo! Manifestantes e policiais entraram em confronto hoje em frente ao Congresso argentino durante atos populares contra a reforma trabalhista proposta por Milei, que ataca e prejudica os trabalhadores. pic.twitter.com/gSH3GcQer6 — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 19, 2026

Esto luego de que la principal columna de la marcha, encabezada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), ya se había retirado de la zona, tras una breve intervención de la diputada Myriam Bregman. La que incluyó críticas a la Central General de Trabajadores (CGT), por realizar un paro “tardío” y sin movilización, como informó La Nación.

Pasadas las 18:00 horas, las fuerzas de seguridad, con algunos agentes a bordo de motos y otros a pie junto a perros, traspasaron el vallado y avanzaron contra los manifestantes que todavía realizaban disturbios en el marco de la marcha convocada por los gremios sindicales argentinos.

Los policías arrojaron balas de goma, gases lacrimógenos y usaron carros lanza aguas contra las personas que protestaban, y, en un primer momento, reportaron la detención de cuatro individuos, tres varones y una mujer, acusándolos de “daño” y “resistencia a la autoridad” .

Más tarde el número subió a por lo menos 12 detenidos.

De acuerdo a medios transandinos, la Policía porteña, ubicada en un tercer anillo más alejado del Congreso, desplegó a 800 efectivos en el lugar.

A las 19:00 horas algunos de ellos continuaban su recorrido a pie por la plaza del Congreso del Palacio Legislativo, disuadiendo a los últimos manifestantes, mientras los agentes motorizados daba vueltas en círculo, barriendo la zona.

Las protestas de este jueves coinciden con una huelga general de 24 horas en Argentina, convocada por la CGT en contra de la reforma impulsada por Milei.