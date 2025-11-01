OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

Arrestan a dos sujetos tras apuñalar a múltiples pasajeros a bordo de un tren británico con destino a Huntingdon

Hasta ahora se desconoce el número de víctimas y su condición. El presidente del Partido Conservador describió a los medios que se han visto "escenas horribles" en el lugar de los hechos.

Por 
Lya Rosen

Varias personas resultaron heridas con arma blanca en Reino Unido en un incidente que se produjo a bordo de un tren con destino a la ciudad de Huntingdon, en el distrito de Cambridgeshire, al este de Inglaterra.

Los servicios de emergencia fueron alertados la noche de este viernes, hora local británica, después de que “varias personas” fueron apuñaladas en un tren del London North Eastern Railway (LNER) .

Ante esto, llegaron al lugar efectivos de la policía de transporte británica y la policía de Cambridgeshire.

“Recibimos una llamada a las 19:39 horas informando que varias personas habían sido apuñaladas en un tren”, afirmó uno de los agentes al medio Sky News.

Hasta el momento, no se han entregado detalles formales sobre cuántas personas fueron atacadas ni sobre la gravedad de las heridas. Sin embargo, algunas fuentes extraoficiales hablan de, por lo menos, diez víctimas.

Medios ingleses reportaron además que después de que el tren llegó a Huntingdon, dos hombres fueron arrestados por estar involucrados en el incidente. También se informó que “varias personas han sido trasladadas al hospital”.

Un hombre que se encontraba en el tren declaró a Sky News que vio a alguien moviéndose por su vagón diciendo: “Tienen un cuchillo, me han apuñalado”.

“Se abría paso a través del vagón para escapar de los sospechosos. Estaba extremadamente ensangrentado”, afirmó el testigo que se identificó como Gavin.

Este continuó su relato afirmando que cuando el tren se detuvo, “estaban prácticamente en el suelo”. “Esa persona acabó desplomándose en el suelo. La llevaron a una ambulancia prácticamente de inmediato”, aseguró.

El servicio del LNER dio a conocer que todas sus líneas están bloqueadas en las inmediaciones de la estación de Huntingdon, al mismo tiempo que se cerró la carretera A1307 en las cercanías del centro de la ciudad.

El presidente del Partido Conservador británico, Kevin Hollinrake, describió a los medios locales que se han visto “escenas horribles” en Huntingdon.

Mis pensamientos están con las víctimas y los servicios de emergencia que responden a este incidente”, añadió.

Además pidió a la policía y el gobierno “proporcionar una actualización sobre lo sucedido y quiénes han sido arrestados lo antes posible”.

Poco después, el primer ministro británico, Keir Starmer, reaccionó afirmando que “el espantoso incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante”.

“Mis pensamientos están con todos los afectados y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su respuesta. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las instrucciones de la policía”, afirmó.

Reino Unido Huntingdon Tren Apuñalamiento Heridos Detención Sospechosos

